穿金戴銀牧師直播佈道途中　被3匪劫逾百萬美元珠寶 (有片)

美國紐約布魯克林男牧師Lamor Whitehead一向喜歡穿金戴銀，向信眾亮相佈道，他日前在教會堂佈道並直播期間，突然有3名蒙面男子持槍上台，當著在場百名信眾，以及網上觀眾面前，成功搶走牧師價值逾100萬美元(折合約780萬港元)的珠寶，他被搶劫的畫面其後在網路上瘋傳。

事件發生於當地周日(24日) 上午11時15分，牧師Lamor Whitehead正在布魯克林Canarsie區的明日國際教會(Tomorrow International Church)進行直播佈道期間，突然有3名蒙面男子持槍闖入搶劫。網上影片可見， 44歲男牧師Lamor Whitehead服飾金配深紅貴氣盡露，還帶著頸鏈、手錶、戒指之類配飾，在他的肢體語言下倍添金光燦爛。突然有3名蒙面男子大喊「所有人不准動」，Lamor Whitehead與現場信眾都嚇得趴在地上，歹徒後來前去台上進行搶劫，Lamor Whitehead再於鏡頭露面時，身上的飾物已消失。

牧師懸紅 5 萬美元捉賊

Lamor Whitehead後來在Instagram上表示，當時搶匪闖入時現場約有100名信徒，第一時間他不確定歹徒持槍闖入是想發動槍擊案還是搶劫，所以叫大家趕緊趴下來，整個搶劫過程不到2分鐘，他抱著8個月大嬰兒的妻子亦被歹徒搶劫，兩人一共損失價值約100萬美元(折合約780萬港元)財物。他狠批歹徒，闖進教堂傷害婦女和小孩，孩子們都在哭，婦女們都在哭，他的妻子也在哭泣。並認為他之所以會成為目標，是與他經常被傳媒報道有關，案件目前警方已在調查中，他亦懸紅5萬美元，希望能早日捉到匪徒。