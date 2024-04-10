穿黃色羽絨外套被指親烏克蘭受查 俄女記者：著了3年無錢買新衫

俄羅斯與烏克蘭開戰，一名俄羅斯女記者因為衣服的顏色被指支持烏克蘭遭警方問話。38歲的Antonida Smolina在社交網上載一張她穿黃色羽絨外套背景為藍天的照片，遭匿名人士舉報指控她支持烏克蘭，抹黑總統普京的軍隊，因烏克蘭的國旗顏色是黃藍。

烏克蘭局勢｜「你要小心，身邊的不一定是正常人」 Smolina稱，上載照片後一名地區警察找上門，指有人匿名向警方舉報她的照片，稱令人「聯想到敵人的象徵，抹黑我們的政府和軍隊」。Smolina指，她穿著的黃色羽絨外套已買了3年，「我的薪金不容許我可以每次因應社會對顏色觀感轉變而買新衣服」。她最後被逼寫下正式的回應解釋事件，警方將決定是否採取進一步行動。Smolina表示，「你要小心，身邊的不一定是正常人。」