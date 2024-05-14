突尼西亞拘捕多位體育官員　被指跟從國際反禁藥組織遮蓋國旗

西非國家突尼西亞，在周一（14日）再傳召多7名的體育官員問話。他們被指與上周五（10日）的游泳賽事中未有正確展示國旗有關。據報是因為國際反禁藥組織（WADA）的制裁禁止展示該國國旗有關。
突尼西亞的檢察官在上周末（11日）扣留了突尼西亞游泳總會以及該國的反禁藥組織主管，原因是該國總統薩伊德（Kais Saied）就有關國旗被遮蓋而感到憤怒。事緣當地在上星期五舉行游泳錦標賽，但因為國際反禁藥組織禁止在比賽展示突尼西亞國旗，而令舉辦的賽會遮蓋了旗幟。在事件的數小時後，薩伊德到泳池進行升旗禮及唱國歌。他批評有關遮蓋國旗是侵略行為，並稱這是「突尼西亞不能容忍」。
國際反禁藥組織未解除禁令
突尼西亞的首相與總統及內閣官員會議後，薩伊德指：「突尼西亞是應該優先於國際奧委會及其他委員會組織。」而該國的青年及體育部部長，在周末宣布解散該國的游泳協會，以及解除該國反禁藥組織主管的工作。有關的聲明表示，決定是基於總統薩伊德的即時決定，要讓那些遮蓋國旗的人負責。
WADA在4月底宣布，因為突尼西亞未有遵守WADA在2021年修訂的反禁藥規則，故此禁些該國舉行主要的體育賽事，以及禁止他們在體育活動，包括今年的巴黎奧運及殘奧會上升國旗。在5月3日突尼西亞的體育部就突然宣布遵從有關的規則，並要確保有關的制裁在奧運前得到解除，但有關的禁令仍未解除。突尼西亞的泳手哈夫拿維（Ahmed Hafnaoui）在上屆東京奧運的男子400米自由泳中奪金，而這位21歲泳手因為受傷，未知能否出戰巴黎奧運。