突尼西亞拘捕多位體育官員　被指跟從國際反禁藥組織遮蓋國旗

西非國家突尼西亞，在周一（14日）再傳召多7名的體育官員問話。他們被指與上周五（10日）的游泳賽事中未有正確展示國旗有關。據報是因為國際反禁藥組織（WADA）的制裁禁止展示該國國旗有關。

突尼西亞的檢察官在上周末（11日）扣留了突尼西亞游泳總會以及該國的反禁藥組織主管，原因是該國總統薩伊德（Kais Saied）就有關國旗被遮蓋而感到憤怒。事緣當地在上星期五舉行游泳錦標賽，但因為國際反禁藥組織禁止在比賽展示突尼西亞國旗，而令舉辦的賽會遮蓋了旗幟。在事件的數小時後，薩伊德到泳池進行升旗禮及唱國歌。他批評有關遮蓋國旗是侵略行為，並稱這是「突尼西亞不能容忍」。