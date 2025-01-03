突擊搜查機場控制塔 韓警禁濟州航空高層出境

南韓濟州航空載有181人的波音737-800型客機周日以機腹著地降落務安國際機場時撞跑道末端圍牆爆炸起火，造成179人罹難，僅2人生還。警方周四展開刑事調查，以涉嫌業務過失致死為由，除了突擊搜查務安機場控制塔及濟州航空辦事處等地點，還禁止濟州航空兩名高層出境。

全羅南道警察廳表示，濟州航空代表理事金利培等2名高層是空難的重要證人，為了調查業務過失致死嫌疑，警方對他們發出禁止出境令。韓聯社報道，警方還突擊搜查務安機場負責部門辦公室和控制塔、釜山地方航空廳務安辦事處、濟州航空首爾辦事處等地點，惟暫未有人被立案調查。警方將對扣押物品進行分析，並調查事故責任誰屬。