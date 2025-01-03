突擊搜查機場控制塔 韓警禁濟州航空高層出境

南韓濟州航空載有181人的波音737-800型客機周日以機腹著地降落務安國際機場時撞跑道末端圍牆爆炸起火，造成179人罹難，僅2人生還。警方周四展開刑事調查，以涉嫌業務過失致死為由，除了突擊搜查務安機場控制塔及濟州航空辦事處等地點，還禁止濟州航空兩名高層出境。
全羅南道警察廳表示，濟州航空代表理事金利培等2名高層是空難的重要證人，為了調查業務過失致死嫌疑，警方對他們發出禁止出境令。韓聯社報道，警方還突擊搜查務安機場負責部門辦公室和控制塔、釜山地方航空廳務安辦事處、濟州航空首爾辦事處等地點，惟暫未有人被立案調查。警方將對扣押物品進行分析，並調查事故責任誰屬。
代理總統崔相穆周四表示，因民眾對與空難同款機型存在嚴重疑慮，國土交通部與當局必須對營運維護、教育和訓練進行徹底檢查，若在檢查期間發現問題，應立即採取糾正措施。當局早前指，南韓6間航空公司執飛的同款機型共101架。
濟州航空減少航班
此外，濟州航空計劃減少航機執飛量。經營支援本部長宋京勳說，國內線航班最早從下周起、國際線將從本月第3周起減少運作次數，公司正為此做準備。濟州航空曾表示，將在今年3月前減少10%至15%執飛數量，以加強航班安全。
對罹難者家屬的支援問題，他說正與家屬們磋商支援方式等，取得共識後將提供緊急補助。崔相穆也指示政府部門加快向家屬提供緊急生活費，承諾喪禮後政府會繼續支援家屬，提供必要援助。