突破保安熊抱美斯　瘋狂球迷：效法國外球迷兼慳錢合照(有片)

阿根廷、澳洲足球國家代表隊昨晚於北京工人體育場進行友誼賽，球王美斯(Lionel Messi)開賽僅81秒就射門破網，刷新生涯最快進球紀錄，帶領團隊以2：0擊敗澳洲。比賽期間發生一段插曲，一名疑似未成年的瘋狂球迷衝進場內擁抱美斯，立刻被5名保全架出場，被戲謔為「全世界最幸運的男人」。事後這名球迷更聲稱此舉是效法國外球迷，藉機「慳錢合照」。
美斯今次造訪，吸引5萬餘名球迷爭睹；不過比賽間的空檔，一名中國球迷突破封鎖線衝入球場擁抱美斯，還和阿根廷隊門將馬丁尼茲（Emiliano Martínez）擊掌，隨後狂奔了大半場後被5名保安員抬走，瘋狂行徑在中國爆紅，更有人爭相跟他合照。
球迷：美斯讓保安和主辦方不要為難我
事後這名球迷在社交平台發文，指「本來打算給自己安排一下美斯正規管道的合影，但是真的太貴。之前看到國外也有球迷衝進場內合影，覺得很酷，又可以立省100000+，所以就有了這想法。」他還透露原先還有另一朋友要衝進場幫他掩護，不過臨陣退縮，「幸虧我之前跑了一周的1千公尺，每天跑5次，沒白費，有好身體不但可以賺錢還可以省錢。」他又大讚美斯指：「美斯和經理人說讓保安和主辦方不要為難我。太愛美斯了，感恩。」
【阿根廷隊球迷衝入球場擁抱梅西🤣】由阿根廷對戰澳大利亞男足的國際足球邀請賽，在北京工人體育場打響，吸引許多球迷前往觀看。比賽中有球迷衝進球場擁抱梅西後狂奔，隨後與其他球員擊掌！#Messi #LionelMessi #Argentina #梅西 #阿根廷 #beijing pic.twitter.com/C8908fQSp7— 鳳凰衛視PhoenixTV (@PhoenixTVHK) June 15, 2023