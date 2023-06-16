突破保安熊抱美斯　瘋狂球迷：效法國外球迷兼慳錢合照(有片)

阿根廷、澳洲足球國家代表隊昨晚於北京工人體育場進行友誼賽，球王美斯(Lionel Messi)開賽僅81秒就射門破網，刷新生涯最快進球紀錄，帶領團隊以2：0擊敗澳洲。比賽期間發生一段插曲，一名疑似未成年的瘋狂球迷衝進場內擁抱美斯，立刻被5名保全架出場，被戲謔為「全世界最幸運的男人」。事後這名球迷更聲稱此舉是效法國外球迷，藉機「慳錢合照」。

美斯今次造訪，吸引5萬餘名球迷爭睹；不過比賽間的空檔，一名中國球迷突破封鎖線衝入球場擁抱美斯，還和阿根廷隊門將馬丁尼茲（Emiliano Martínez）擊掌，隨後狂奔了大半場後被5名保安員抬走，瘋狂行徑在中國爆紅，更有人爭相跟他合照。