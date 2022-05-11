突訪烏國｜歐洲理事會主席躲防空洞 俄猛轟黑海港口敖德薩

烏克蘭黑海港口城市敖德薩(Odesa)最近連番遭俄軍空襲，昨凌晨有7枚導彈落入該市，有指當中包括高超音速導彈，摧毀一個購物中心和倉庫造成1死5傷。歐洲理事會主席米歇爾周一到訪敖德薩期間也遇導彈來襲，他須躲進防空洞。

俄羅斯出兵烏克蘭踏入第11周，烏軍成功抵抗規模龐大、武器佔優的俄軍，出乎不少觀察家預料。俄軍轟炸敖德薩相信是要截斷烏軍補給線及武器供應，以打破烏東戰事的膠著局面。遇上俄軍空襲的米歇爾周一突到訪敖德薩，與烏總理什米加爾會面，防空警報響起後兩人須到防空洞繼續會議。米歇爾其後在Twitter稱，在敖德薩港口的倉庫見到大量穀物、小麥和粟米等待出口。這些急需糧食因俄羅斯攻打烏克蘭及黑海港口遭封鎖而滯留，嚴重影響糧食短缺國家，須國際行動回應。在俄羅斯開戰前，烏克蘭透過其港口每月出口150萬噸農業產品，在全球小麥、粟米和葵花籽油供應分別佔12%、15%和50%，而敖德薩是主要穀物出口港。

炸毀建築物發現44具平民遺體

另一港口城市馬里烏波爾遭俄軍幾乎完全摧毀，日前有指在烏軍留守的亞速鋼鐵廠，全部老弱婦孺已撤走，但烏官員指仍有約100名平民在廠內的地底隧道內，而俄軍對該廠的攻擊持續未停。另外，繼早前在首都基輔周邊發現多個亂葬崗後，在曾遭俄軍佔據的東北部城市伊久姆市，當局於一棟遭炸毀的5層高樓宇發現44具平民遺體。俄軍曾佔據伊久姆作為烏東戰線據點，烏軍近日奪回該市和周邊城鎮。