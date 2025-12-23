竊匪超市被捕竟掏槍射警　幸卡子彈免釀血案(有片)

美國俄亥俄州一間連鎖超巿周四(18日)發生一宗盜竊案，2名疑犯斷正被捉，被帶到保安室等候期間，一名疑犯竟然突然掏槍試圖槍擊警員，幸「卡彈」而免釀血案，涉事疑犯最終被店員與警員合力制服。
綜合報道，事發於18日下午約1時45分， 21歲的Shane Newman與另一名23歲女子Katerina Jeffrey，在Canton市的Walmart超市內，因涉嫌盜竊商品被帶到保安室。網上影片顯示，警方正對Newman進行問話與搜查，等候期間，Newman突然轉身掏出手槍，對準警員頭部扣動扳機。旁邊的女子驚呼，一名超市員工見狀立即撲向Newman，並試圖制止他，但Newman再次舉槍嘗試射擊。店員隨後擊落其手中的武器，同時警員拔槍喝令後退，並將Newman壓制在地直至支援警力抵達。
男子為通緝犯 被標註為「武裝危險人物」
警員事後表示，Newman曾將槍口指向其頭部並扣動扳機，但因槍枝卡子彈令自己逃過一劫。他解釋稱，因擔心誤傷正在奪槍的店員，因此未開槍還擊，並承認初步搜查時未發現嫌疑人肩包中藏匿的槍枝。警方透露，襲擊發生前幾秒鐘，才獲知Newman因涉嫌其他犯罪被通緝，且被標註為「武裝危險人物」。目前Newman已被控企圖謀殺及嚴重襲警罪，至於Katerina則被控合謀搶劫。