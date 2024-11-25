立陶宛波音737貨機撞落民居　至少1死3傷

一架由西班牙航空公司Swiftair為DHL執勤的波音737飛機，周一（25日）在立陶宛首都維爾紐斯附近的機場墜毀，並撞入附近民居。當局指目前最少1人死亡及3人受傷，而墜毀地點附近有12人需要即時撤離。

根據航空網站指，涉事貨機在周一的凌晨3時，從德國萊比錫機場起飛，在飛行約個半小時後墜毀。當地拯救部門表示，飛機在降落時撞到附近的一幢住宅。據路透社報道，消防人員在距離維爾紐斯的機場跑道以北1.3公里外的住宅進行救援及撲火，而維爾紐斯的機場仍然繼續運作。