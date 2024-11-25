熱門搜尋:
破地獄 天氣 TVB台慶2024 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-11-25 18:11:57

立陶宛波音737貨機撞落民居　至少1死3傷

分享：
立陶宛首都維爾紐斯附近一個機場有貨機墜毀撞落民居。(網上圖片)

立陶宛首都維爾紐斯附近一個機場有貨機墜毀撞落民居。(網上圖片)

adblk5

一架由西班牙航空公司Swiftair為DHL執勤的波音737飛機，周一（25日）在立陶宛首都維爾紐斯附近的機場墜毀，並撞入附近民居。當局指目前最少1人死亡及3人受傷，而墜毀地點附近有12人需要即時撤離。

根據航空網站指，涉事貨機在周一的凌晨3時，從德國萊比錫機場起飛，在飛行約個半小時後墜毀。當地拯救部門表示，飛機在降落時撞到附近的一幢住宅。據路透社報道，消防人員在距離維爾紐斯的機場跑道以北1.3公里外的住宅進行救援及撲火，而維爾紐斯的機場仍然繼續運作。

adblk6

DHL證實飛機當時表示需要緊急降落，而立陶宛的救援部門指飛機在距離機場的數公里墜毀，機上4名機員當中1人死亡，另外3人受傷，而附近的住宅輕微受損，但受到大火所波及，不過所有的居民都安全被撤離。當局指飛機墜毀原因仍在調查，而在事發前未有資料證明飛機在墜毀前已發生爆炸。機場方面表示，墜毀貨機的型號是波音737-400，機齡已有31人年，在事發前當地氣溫為攝氏0度，風速為30時速公里。

意外現場附近留有飛機的碎片。(美聯社) 立陶宛發生空難，一架貨機緊急降落後撞上民居。(路透社) 立陶宛發生空難，一架貨機緊急降落後撞上民居後起火。(美聯社) 立陶宛發生空難，一架貨機緊急降落後撞上民居後起火。(美聯社)

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 