立陶宛波音737貨機撞落民居　至少1死3傷

一架由西班牙航空公司Swiftair為DHL執勤的波音737飛機，周一（25日）在立陶宛首都維爾紐斯附近的機場墜毀，並撞入附近民居。當局指目前最少1人死亡及3人受傷，而墜毀地點附近有12人需要即時撤離。
根據航空網站指，涉事貨機在周一的凌晨3時，從德國萊比錫機場起飛，在飛行約個半小時後墜毀。當地拯救部門表示，飛機在降落時撞到附近的一幢住宅。據路透社報道，消防人員在距離維爾紐斯的機場跑道以北1.3公里外的住宅進行救援及撲火，而維爾紐斯的機場仍然繼續運作。
DHL證實飛機當時表示需要緊急降落，而立陶宛的救援部門指飛機在距離機場的數公里墜毀，機上4名機員當中1人死亡，另外3人受傷，而附近的住宅輕微受損，但受到大火所波及，不過所有的居民都安全被撤離。當局指飛機墜毀原因仍在調查，而在事發前未有資料證明飛機在墜毀前已發生爆炸。機場方面表示，墜毀貨機的型號是波音737-400，機齡已有31人年，在事發前當地氣溫為攝氏0度，風速為30時速公里。
🔴 A Swiftair Boeing 737-400 cargo plane, operating for DHL, crashed while approaching Vilnius Airport, Lithuania, from Leipzig, Germany. The aircraft narrowly missed a residential building, and all 12 occupants were safely evacuated. #Airways #News pic.twitter.com/dLdV7yRA9j— Airways Magazine (@airwaysmagazine) November 25, 2024