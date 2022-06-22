立陶宛禁貨物運往加里寧格勒　俄警告將回應

立陶宛禁止境內鐵路向俄羅斯位於波羅的海飛地(Exclave)的加里寧格勒州(Kaliningrad)運輸貨物，引起俄羅斯強烈不滿，俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫周二(21日)視察加里寧格勒時，警告會對立陶宛的敵意行動採取嚴厲反擊，並指立陶宛的行為表明無法信任西方。

歐盟發言人指，在會上有要求俄羅斯不要採取加劇局勢的行動，強調立陶宛只是實施歐盟的制裁令，並非全面禁止旅客及貨物運輸。立陶宛建議俄羅斯可考慮以海運，將貨物運往加里寧格勒。

到訪加里寧格勒的俄羅斯安全委員會秘書帕特魯舍夫表示，立陶宛的封鎖是由西方煽動，違反國際法，俄方肯定會對這種敵對行動作出回應，很快會採取適當措施，後果將會對立陶宛人民產生嚴重負面影響。俄羅斯外交部召見歐盟駐俄大使提出抗議，要求立即恢復貨物過境，否則將採取報復措施。

美國讚揚立陶宛行動

美國國務院發言人普賴斯(Ned Price)讚揚立陶宛的行動，並指華府堅定承諾北約的規定，即任何北約盟國受到攻擊，就是對北約的攻擊，重申美方已強化處於俄羅斯威脅北約國家的防衛力量。

立陶宛根據歐盟制裁，上周六(18日)起禁止俄羅斯貨運列車取道當地，前往俄羅斯唯一全年不結冰的港口加里寧格勒，產品清單中包括煤炭、金屬、營建材料和先進科技。加里寧格勒是俄羅斯在波羅的海地區的外飛地，同波蘭及立陶宛接壤。