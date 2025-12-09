熱門搜尋:
國際
2025-12-09 18:20:00

立陶宛遭白俄羅斯走私氣球頻侵犯領空　因危及國安宣布進入緊急狀態

立陶宛國家邊境局一名官員在檢查將香煙走私運入立陶宛的氣球。（資料圖片）

立陶宛政府在今日（12月9日）宣布全國進入「緊急狀態」，原因為來自俄羅斯盟友白俄羅斯的「走私氣球」近幾周以來多次侵犯立陶宛領空，構成嚴重安全威脅。

根據《美聯社》，這個同時也是北約成員國的波羅的海國家在聲明中強調，宣布緊急狀態是基於「國家安全利益」以及這些氣球對人命、財產與環境造成的「危險性」。官方指出，這些來自白俄羅斯的氣球攜帶了「違禁品」，部分人士認為這是一種「混合戰爭」的形式。

近周多次令機場關閉

立陶宛與白俄羅斯之間的緊張關係持續升溫。過去數周以來，來自白俄的氣球迫使立國的主要機場多次關閉，導致數千名旅客滯留。

儘管這些氣球被用於走私香煙進入立陶宛，但立陶宛當局認為，氣球的數量和飛行軌跡顯示這是白俄精心策劃的蓄意破壞行動。

立陶宛內閣會議之後做出這項宣布，內政部長Vladislavas Kondratovičius在會上指出，「宣布緊急狀態是因為民航受到干擾，以及國家安全的考量。各機構間需要更緊密的協調」。他並補充說明，緊急措施將採取針對性的實施方式。

整個歐洲目前處於高度警戒狀態。今年9月，無人機入侵北約領空的規模達到前所未有的程度，而俄羅斯入侵烏克蘭也將邁入第4年。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

