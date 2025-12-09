立陶宛遭白俄羅斯走私氣球頻侵犯領空　因危及國安宣布進入緊急狀態

立陶宛政府在今日（12月9日）宣布全國進入「緊急狀態」，原因為來自俄羅斯盟友白俄羅斯的「走私氣球」近幾周以來多次侵犯立陶宛領空，構成嚴重安全威脅。

根據《美聯社》，這個同時也是北約成員國的波羅的海國家在聲明中強調，宣布緊急狀態是基於「國家安全利益」以及這些氣球對人命、財產與環境造成的「危險性」。官方指出，這些來自白俄羅斯的氣球攜帶了「違禁品」，部分人士認為這是一種「混合戰爭」的形式。

近周多次令機場關閉

立陶宛與白俄羅斯之間的緊張關係持續升溫。過去數周以來，來自白俄的氣球迫使立國的主要機場多次關閉，導致數千名旅客滯留。