童話睡公主灰姑娘重審 王子與公主故事角色過時荼毒

時代變遷，現在社會注重包容、中性用語、平等和歧視等議題，連經典的童話故事也難逃有關討論。童話故事都是英俊的王子拯救美麗的公主，最終一起幸福快樂地生活下去，但在現今故事主角可能是一名平凡的雙性戀者，公主也可能不喜歡王子稱呼其為「She」(她)。英國《星期日電訊報》稱，英國出版社Ladybird Books讓「敏感讀者」重新審視旗下兒童童話故事，檢視它們的包容性，當中包括《灰姑娘》、《白雪公主》和《睡公主》，當中故事和角色被指「過時或荼毒」，向兒童灌輸階級觀念，以及英俊和漂亮很重要。

童話｜老人定為壞蛋年齡歧視

這些童話故事的喻意被指有問題，包括主角一見鍾情——他們都是外表具吸引力、異性戀和白人王子和公主，這帶出認識伴侶時樣貌最重要，這可能令兒童認為要別人喜歡自己單靠漂亮外貌就可以。此外，公主第一次見到王子時使用「男子」(man)代名詞，用詞不夠中性。主⻆是「外貌協會成員」是其中一個問題，另一問題是他們都是社會階級中最上層的貴族，這讓人擔心將令兒童認為社會階級對一個人的價值是重要的。

另外，書中的好人角色都是年輕人，壞蛋通常是又醜又老，也通常是女性，這鼓吹年齡歧視。「敏感讀者」亦認為這些童話故事欠缺種族多元化，王子與公主常被塑造為白人、金髮和碧眼。有網友留言指，這很荒謬，數百萬人看這些故事長大，「我們長大後找了份正當職業、關注社會平等、也互相尊重，亦教養出正直的孩子……」另有人說，不喜歡的可以不看，你不喜歡不代表要阻止其他人看。