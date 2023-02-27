笑著說再見｜美婦親自設計M&M’s棺材長眠　稱人生只有一個遺憾

美國一名有6個仔女、57個孫仔的退休女教師為自己設計了一個別出心栽的葬禮。由於她非常喜歡朱古力品牌(M&M’s)，在世時已親自幫自己設計了一副M&M’s卡通人物棺材，離世後由家人安排製作，更舉辦了一場M&M’s主題葬禮，家人都穿上M&M’s不同顏色的襯衫和鴨咀帽，陪她走最後一程。其新抱更透露，奶奶的唯一遺憾，就是無法出席自己的葬禮「看看賓客的表情」。

綜合報道，居於亞利桑那州的退休女教師Mary Esther Stocks Martin Gaily身邊所有人都幾乎知道她非常喜歡M&M’s，過往30年，教逾5,000名學生，當中不少學生送她M&M’s糖果和小玩具，因此她有大量M&M’s收藏品，但Mary實在太喜歡M&M’s，喜歡得更為自己設計了一副M&M’s棺材，再等她過身後，由其家人替她製成實物以安放她，當作最後的禮物。

棺材寫滿子孫名字意味著親人陪伴

Mary的喪禮在2月中舉行，以特製M&M’s作主題，其家人都戴上不同顏色的帽子和襯衫，以對應M&M’s不同角色。棺材是閉上眼睛的巨型藍色M&M’s朱古力豆，雙手環抱著一堆朱古力豆，上面寫了很多人的名字，是她的6個仔女和57個孫仔的名字，代表安詳離世的Mary在一眾親人的陪伴下長眠安息。據指，就連棺材內都放了朱古力豆裝飾。出席的親友未有一臉哀愁，相反不少人掛上一絲笑容。

Mary的孫仔Scott Roundtree表示：「祖母很久以前就自己設計好(棺材)，設計圖一直放在家中多年。」Mary的新抱透露，她的丈夫、Mary的兒子亦有份製作棺材，「我們會想念她(Mary)，因為她是個有趣的人」。奶奶更說過她只有一個遺憾，就是無法出席自己的葬禮，「她想看看賓客的表情」