笨賊戴《奪命狂呼》面具盜竊金舖　受困店內一夜被捕(有片)

一名21歲泰國男扮戴上經典驚慄電影《奪命狂呼》(Scream)面具夜闖金舖盜竊，原以為計畫天衣無縫，詎料因為找不到出口而受困整晚，直至翌日店員開門，才驚覺店內有小偷，隨即報警將賊人拘捕。

綜合報道，來自難府納內縣的21歲男子Aesara，特地由老遠到清邁一個購物商場的金舖犯案。男子在周一(17日)下午5點已抵達購物商場，他等到商場關門後，換上了一件黑色袍子，並戴上《奪命狂呼》中殺手的鬼面具，於18日凌晨12時許，利用一根金屬棒撬開了金舖伸縮鐵門的鎖，潛入金店盜竊。他進入店後，拉上鐵門，以防被發現，詎料在偷走幾條金鍊後，卻無法從店內抬起鐵門，他試圖從店鋪後方尋找其他出路，卻發現無路可逃，絕望之下，他終於放棄逃走，索性席地而睡。