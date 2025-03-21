笨賊戴《奪命狂呼》面具盜竊金舖　受困店內一夜被捕(有片)

一名21歲泰國男扮戴上經典驚慄電影《奪命狂呼》(Scream)面具夜闖金舖盜竊，原以為計畫天衣無縫，詎料因為找不到出口而受困整晚，直至翌日店員開門，才驚覺店內有小偷，隨即報警將賊人拘捕。
綜合報道，來自難府納內縣的21歲男子Aesara，特地由老遠到清邁一個購物商場的金舖犯案。男子在周一(17日)下午5點已抵達購物商場，他等到商場關門後，換上了一件黑色袍子，並戴上《奪命狂呼》中殺手的鬼面具，於18日凌晨12時許，利用一根金屬棒撬開了金舖伸縮鐵門的鎖，潛入金店盜竊。他進入店後，拉上鐵門，以防被發現，詎料在偷走幾條金鍊後，卻無法從店內抬起鐵門，他試圖從店鋪後方尋找其他出路，卻發現無路可逃，絕望之下，他終於放棄逃走，索性席地而睡。
疑犯稱要錢讀大學 最愛《奪命狂呼》
直至翌日早上，金舖職員到來上班時，發現有人被困在店內後，趕緊用額外的鎖加固了門，並報警將他拘捕。Aesara被捕後向警方坦承，他犯案前對該金店進行了3天的觀察工作，原本以為自己的計劃完美無缺。他之所以犯案是因為他需要錢到清邁一所州立大學唸書，至於為何要打扮成殺手，Aesara直言，那是他最喜歡的恐怖片，希望藉此掩蓋身份。警方隨後將Aesara帶返現場重組案情，Aesara戴上犯案的衣著，包括鬼面具，引來民眾圍觀。