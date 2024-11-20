第三次大戰邊緣？德1000頁作戰計劃 動員80萬北約大軍抗俄 美開綠燈向烏提供地雷｜俄烏戰爭

俄烏戰事在美國政府換屆前夕急速升溫，烏軍周二動用美國最新提供的長程導彈攻擊俄領土，俄方普京則批准通過核威懾政策，揚言會用核武對付常規武器襲擊後，美國周三宣布緊急關閉烏國首都基輔大使館，指有情報顯示基輔將受大型空襲。據報美方並作出重大政策轉變，批准向烏軍提供反步兵地雷，以阻俄軍推進。戰雲並已籠罩至歐洲，新加入北約的瑞典已開始向國民派返戰時避難手冊，另有報道指一旦大戰開打，德國將作為北約軍事大本營，當局已草擬1,000頁的作戰計劃，動員德軍及80萬北約士兵抗擊俄羅斯。

俄烏戰爭｜德媒︰德國將成北約軍隊作戰基地 德媒報道，該份1,000頁文件名為「德國行動計畫」(Operationsplan Deutschland)，內容包括德國將集結來自北約國家的數十萬軍隊，並作為後勤樞紐，向前線運送軍事裝備、食物和藥物。此外，據報德軍也正指導企業及平民如何保護關鍵基建，並為國防動員做準備，以防俄軍在歐洲擴大無人機襲擊及偵察行動。

俄烏戰爭｜芬蘭 瑞典向國民提供戰時避難資訊 新加入北約的芬蘭及瑞典近日已向國民發出跟戰爭相關的通知，其中接壤俄羅斯的芬蘭提醒其公民有「國防義務」，並設立應對重大事故和危機指南網站「Suomi.fi」；瑞典則於周一發表《因應危機或戰爭情況》(In Case of Crisis or War)民防手冊，是該國自二戰以來第五次更新發行，內容比舊版本增加一倍，多達32頁，提供了詳細指南，說明如何尋找庇護所，以及戰爭和核襲擊發生時該怎做，當局於兩周內向瑞典家庭發送520萬份手冊。芬蘭及瑞典均有向國民提供應及早儲備的食品和藥物清單。

俄烏戰爭｜美國再開綠燈 向烏提供反步兵地雷 繼向烏軍開綠燈，向烏軍提供「陸軍戰術導彈系統」(Army Tactical Missile System, ATACMS)襲俄後，《華盛頓郵報》引述兩名美國官員稱，拜登已批准向烏克蘭提供反步兵地雷。據報拜登政府是因俄軍在最近數周的進攻感到憂慮，認為迫切需要遏制俄軍推進，因此改變此前立場。逾160個國家簽署了禁用地雷的《渥太華條約》，惟美俄均非締約國。據報俄軍有在俄烏戰事前線使用地雷阻礙烏軍，烏方也一直想用，但美國反對，如今立場改變。報道指，美方提供的地雷是可自毀或在電力耗盡後失效，減低平民傷亡風險，烏方承諾只用於烏國土地及人口稀少的地區。