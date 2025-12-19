第100屆後電視時代告終 奧斯卡2029起YouTube獨家直播

奧斯卡金像獎頒獎禮由2029年起，將改由串流平台YouTube向全球免費直播。至於取得播放權超過半個世紀、華特迪士尼旗下的美國廣播公司(ABC)將餘下3年播映權，包括2028年的第100屆頒獎禮。

主辦奧斯卡的美國電影藝術與科學學院周三宣布，已與Google旗下的YouTube達成協議，對方獲得2029年至2033年的奧斯卡金像獎頒獎禮的全球獨家轉播權。YouTube將成為奧斯卡官方平台，向全球超過20億觀眾免費直播包括提名名單、紅地氈直擊、幕後花絮及頒獎禮等，並將提供多種語言的字幕及獨立聲道。聲明表示，與YouTube建立新合作夥伴關係，將有助把學院成果推廣至盡可能多的全球受眾。YouTube行政總裁莫漢(Neal Mohan)在社交平台稱，YouTube自2029年起將成為電影盛會場地，協助啟發世界各地的電影愛好者。