第3任老婆鄧文迪做媒人 93歲梅鐸第五度結婚娶俄妻

傳媒大亨、93歲的梅鐸(Rupert Murdoch)「活到老結到老」，上周六「梅開五度」第五次做新郎，與67歲的俄羅斯退休分子生物學家茹科娃(Elena Zhukova)在美國加州結婚。梅鐸2022年與第四任妻子離婚，再次結婚只有第三任華裔妻子鄧文迪現身婚禮，再見亦是朋友。報道指，梅鐸去年才跟新任老婆拍拖，而且還是在鄧文迪一個花園派對上認識。鄧文迪可說是媒人。

茹科娃在富貴圈子並不陌生，首任丈夫是靠能源投資起家的俄羅斯富豪，兩人的女兒前夫是英超球隊車路士前班主、俄羅斯富豪阿巴莫域治，結婚10年於2017年離婚。不過，前夫及前女婿也不及其新任丈夫有錢，梅鐸估計坐擁156億英鎊(約1,554億港元)身家，全球富豪排行榜中佔第75位。梅鐸於加州一個酒莊舉行第五度婚禮，新娘子穿著簡單的露肩裙，甜笑挨著丈夫。婚禮賓客則包括美式足球隊新英格蘭愛國者的82歲老闆克拉夫特和其50歲妻子，以及新聞集團行政總裁湯普森。