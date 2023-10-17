等足100年！賓夕法尼亞州大學設計學院　將追授林徽因「建築學學位」

林徽因在1924年，和後來成為其丈夫的梁思成，一起到美國就讀賓州大學，不過由於當時該校建築系不收女學生，無奈之下，林徽因只能就讀美術系，不過她完整修習設計理論、繪畫、建築史等所有取得建築系學位的必修課程，並擔任建築設計課的助教，在校表現比許多男學生都還優秀。

設計學院院長：林徽因在建築方面很出色

林徽因在1924年，和後來成為其丈夫的梁思成，一起到美國就讀賓夕法尼亞州大學，不過由於當時該校建築系不收女學生，無奈之下，林徽因只能就讀美術系，不過她完整修習設計理論、繪畫、建築史等所有取得建築系學位的必修課程，並擔任建築設計課的助教，在校表現比許多男學生都還優秀。結束學業後，林徽因和梁思成回到中國，投身於建築研究、古建築保護等工作，他們在吉林設計了一座火車站，還在天安門廣場設計了人民英雄紀念碑，兩人和成立了清華大學建築系，在中國的建築史上具代表地位，直到1955年，林徽因患上肺結核撒手人寰，享年50歲，中國歷史上首位女建築學家的一生，自此畫上句點。

雖時代演變，賓夕法尼亞州大學爾後發展出了韋茨曼設計學院，自1934年起，校方開始向在1934年前曾修習建築的女性頒發「教職」學位，其中包含了曾擔任賓夕法尼亞州建築總監的喬治亞娜·波普·葉特曼（Georgiana Pope Yeatman），不過在追授名單中，卻遲遲不見林徽因的名字。最後是由韋茨曼設計學院院長弗雷德里克·施泰納（Frederick Steiner）發現此事，並在2022年發起了正式審查，施泰納表示「從記錄來看，很明顯林徽因想成為一名建築系學生和建築師，而她在這方面的表現非常出色，顯然她沒拿到學位，僅僅因為她是女性，這是不對的，現在正是糾正此一問題的機會」。經過討論，韋茨曼設計學院在15日宣布，院方決定追授林徽因建築學學士學位，在2024年5月的畢業典禮上正式頒發。

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