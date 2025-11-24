等足6年 劇迷引頸以待 中美合拍《我的哪吒與變形金剛》下月央視首播

中美關係緩和，內地央視近日官宣，由中美聯合製作的動畫連續劇《我的哪吒與變形金剛》將從12月6日起在央視少兒頻道播出。中國神話家喻戶曉的「哪吒」與美國受歡迎動漫英雄「變形金剛」(Transformers)聯乘，令不少劇迷期待，首播消息一度登上熱搜，據報其玩具及周邊商品已在內地市場發售。

兩大經典IP跨界融合

內媒《每日經濟新聞》等報道，《我的哪吒與變形金剛》由央視動畫與美國孩之寶公司聯合製作，將中國神話人物哪吒與美國變形金剛兩大經典IP跨界融合。這系列動畫片於2017年啟動合作，2019年公布預告片，2024年調整片名後計劃首播，被形容為「中美動畫合作的一座里程碑」。央視少兒頻道上周五(21日)官宣，《我的哪吒與變形金剛》定檔12月6日至14日每晚8時30分播出，先播出前9集，後續每周跟進，共52集。