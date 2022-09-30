筍工｜日本公司想幾點返工都得 沒心情上班唔使請假 業績蒸蒸日上

日本一家名為「巴布亞新幾內亞海產」(パプアニューギニア海産)的水產加工廠，憑一套超佛心、超自由的管理方式，成為網上熱話。這間公司容許兼職員工想幾點上班都可以，臨時有事或沒心情上班也不用向老闆請假，可任意倦勤。但公司業績竟奇蹟地沒因此倒退，反而因為員工們幹勁大增，工作效率及質量提升而蒸蒸日上，3年來也沒人離職。

日本《產經新聞》等媒體報道，早在2016年，巴布亞新幾內亞海產加工廠的廠長武藤北斗便在《朝日新聞》中以《尊重你喜歡的東西，讓工作變輕鬆》為題撰文，闡釋一套特殊的員工管理模式，那就是一般公司的輪班制並不存在，反之該公司允許工廠的兼職員工想幾點上班都可以，只要在周一至周五8:30至17:00的時段內出現便可以，臨時有事或沒心情工作也不用向老闆請假，所以有時候會出現沒人上班的情況。

此外，員工可以不做自己不喜歡的工作。公司大約每兩個月便會進行一次調查，詢問所有兼職員工對每項工作的喜愛或厭惡程度，包括去蝦皮、去內臟到廠房打掃等30多項工作。問卷中有4個選項和標記方式：◎(特別喜歡)、◯(喜歡)、×(不喜歡)和空白(沒感覺)，公司會按照員工的填表結果分配工作，以防止員工的怠懶或不積極工作。