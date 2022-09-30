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國際
2022-09-30 10:45:00

筍工｜日本公司想幾點返工都得 沒心情上班唔使請假 業績蒸蒸日上

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巴布亞新幾內亞海產推行超自由的管理方式。(互聯網)

巴布亞新幾內亞海產推行超自由的管理方式。(互聯網)

日本一家名為「巴布亞新幾內亞海產」(パプアニューギニア海産)的水產加工廠，憑一套超佛心、超自由的管理方式，成為網上熱話。這間公司容許兼職員工想幾點上班都可以，臨時有事或沒心情上班也不用向老闆請假，可任意倦勤。但公司業績竟奇蹟地沒因此倒退，反而因為員工們幹勁大增，工作效率及質量提升而蒸蒸日上，3年來也沒人離職。

日本《產經新聞》等媒體報道，早在2016年，巴布亞新幾內亞海產加工廠的廠長武藤北斗便在《朝日新聞》中以《尊重你喜歡的東西，讓工作變輕鬆》為題撰文，闡釋一套特殊的員工管理模式，那就是一般公司的輪班制並不存在，反之該公司允許工廠的兼職員工想幾點上班都可以，只要在周一至周五8:3017:00的時段內出現便可以，臨時有事或沒心情工作也不用向老闆請假，所以有時候會出現沒人上班的情況。

此外，員工可以不做自己不喜歡的工作。公司大約每兩個月便會進行一次調查，詢問所有兼職員工對每項工作的喜愛或厭惡程度，包括去蝦皮、去內臟到廠房打掃等30多項工作。問卷中有4個選項和標記方式：◎(特別喜歡)(喜歡)、×(不喜歡)和空白(沒感覺)，公司會按照員工的填表結果分配工作，以防止員工的怠懶或不積極工作。

員工自由上班，工作得很開心。(互聯網)

員工自由上班，工作得很開心。(互聯網)

老闆表示，公司唯一的商品就是原產地在巴布亞新幾內亞的蝦，「但我們的年營業額高達1.3億日圓(705萬港元)。」

記者追問老闆業績蒸蒸日上的秘訣是甚麼，他驕傲地說，答案在於善待員工，「我們的員工都不想離職，最近3年完全沒有人離職，這在水產加工業來說，簡直是奇蹟，因為這大多都是兼職的工作。離職率一低，大家做起事來都會愈來愈熟練，工作效率也會提高，如此一來，只要動用比較少的人力，就可以製作大量產品。」

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