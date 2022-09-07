筍工｜日男「出租自己」乜都唔使做收費1萬日圓 究竟工作性質係點？(有片)

日本38歲男子森本庄司(Shoji Morimoto)靠著「出租自己」為職業而爆紅，工作內容就是單純的陪伴，不用做其他。他曾到公園陪玩蹺蹺板、到車站替陌生人送行，4年來提供約4,000次陪伴服務。

路透社報道，住在東京的森本庄司以陪伴客戶為業，每次預約收費1萬日圓(約545港元)，工作內容就只是陪伴在側，幾乎甚麼都不用做就能賺錢，這在他人眼中是一份夢幻的工作。

筍工｜熟客僱用他270次

森本庄司說：「基本上，我就是把自己租出去。我的工作是到任何客戶希望我去的地方，然後陪在旁邊，不需要特別做些甚麼。」過去4年來，他承接了約4,000宗委託。

森本庄司身材高瘦、長相一般，他在Twitter有近25萬追蹤者，這也是他主要的客戶來源。客戶群中約四分一是熟客，其中一人甚至僱用他多達270次。

他曾到公園和一個想玩蹺蹺板的人一起玩，也曾對著火車車窗，向一個完全不認識的陌生人微笑揮手，只因為這個人希望有人送行。