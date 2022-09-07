筍工｜日男「出租自己」乜都唔使做收費1萬日圓 究竟工作性質係點？(有片)

日本38歲男子森本庄司(Shoji Morimoto)靠著「出租自己」為職業而爆紅，工作內容就是單純的陪伴，不用做其他。他曾到公園陪玩蹺蹺板、到車站替陌生人送行，4年來提供約4,000次陪伴服務。
路透社報道，住在東京的森本庄司以陪伴客戶為業，每次預約收費1萬日圓(約545港元)，工作內容就只是陪伴在側，幾乎甚麼都不用做就能賺錢，這在他人眼中是一份夢幻的工作。
筍工｜熟客僱用他270次
森本庄司說：「基本上，我就是把自己租出去。我的工作是到任何客戶希望我去的地方，然後陪在旁邊，不需要特別做些甚麼。」過去4年來，他承接了約4,000宗委託。
森本庄司身材高瘦、長相一般，他在Twitter有近25萬追蹤者，這也是他主要的客戶來源。客戶群中約四分一是熟客，其中一人甚至僱用他多達270次。
他曾到公園和一個想玩蹺蹺板的人一起玩，也曾對著火車車窗，向一個完全不認識的陌生人微笑揮手，只因為這個人希望有人送行。
筍工｜拒絕性要求
儘管森本庄司的工作就是甚麼事都不做，但不代表他甚麼工作都接，曾經拒絕幫忙搬運雪櫃、拒絕去柬埔寨，也不接受性方面的要求。
森本庄司上周接到一份委託，要跟一名穿著印度服飾的女客戶面對面坐著，享用蛋糕和茶，閒聊一下。
原來，這名客戶想在公共場合穿印度服裝，但又擔心讓朋友感到尷尬，於是找了森本庄司陪她。她說：「和朋友一起的時候，我總覺得要招呼他們，但和出租人(森本庄司)一起時，我不認為有健談的必要。」
筍工｜「無所事事」是強項
做這份筍工之前，森本庄司曾在出版業工作，時常因「無所事事」而捱罵，「於是我開始思考，如果把我『無所事事』的能力變成一種服務提供給客戶，會怎麼樣？」
至今陪伴工作已成為森本庄司唯一的收入來源，他靠此來養家。他不願透露實際收入金額，但每天平均見一至兩名客戶，新冠疫情前每天會見三至四人，大概可以估計他收入有多少。
他說：「人們往往會認為我『無所事事』很有價值，因為這(對其他人來說)是有用的。實際上，真的甚麼都不做也沒關係。人不一定要以特定方式作為有用的人。」
Shoji Morimoto was often chided for ‘doing nothing’ at work. The Tokyo resident says he started wondering ‘what would happen if I provided my ability to 'do nothing' as a service to clients.’— Reuters (@Reuters) September 6, 2022
Meet the ‘Rental-Do-Nothing-Man’ https://t.co/zklU2wHY2x pic.twitter.com/WENjwrjKIV