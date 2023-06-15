管理層被炒 入稟告歧視白人 星巴克遭判賠近2億港元

美國有線電視新聞網(CNN)報道，事發於18年4月，兩名非裔男子在費城一間星巴克沒消費卻佔據座位，店方要求離開，兩人以等待生意夥伴為由拒絕，店方報警，警員其後將兩人上手扣帶走。事件引起社會極大迴響，指星巴克涉種族歧視，民眾上街抗議，更有人發起杯葛，行政總裁約翰遜(Kevin Johnson)最終道歉，集團其後再與兩人達成和解協議。

美國費城一間星巴克2018年兩名非裔男子因坐在店內沒消費，被店方驅趕，兩人最後被警員上手扣帶走，引發種族爭議。一名白人區域總監事後遭解僱，她入稟法院控告星巴克歧視白人，指星巴克因她保護一名涉事白人員工而將她辭退，為此要求賠償。新澤西州一個陪審團周一裁定，星巴克須賠償2,560萬美元(約1.99億港元)予原訟人。

原訟人：因維護白人下屬被解僱

在星巴克任職13年的區域總監菲利普斯(Shannon Phillips)事後被解僱，她在19年控告星巴克種族歧視。入稟狀指上述事件後，星巴克為了平息輿論，懲罰在費城及附近地區上班、但並沒直接牽涉事件的白人員工。上級當日指示她要求一名涉及爭議的白人員工行政休假，但她認為此安排涉種族歧視，為該員工辯護後便遭到解僱。菲利普斯批評星巴克歧視白人，藉詞解僱她，種族是星巴克處理事件的決定性因素或驅動力。

星巴克批原訟人欠領導能力

星巴克答辯指，夥伴資源部的高層主管均觀察到菲利普斯「在這次危機中完全缺乏領導能力」，也沒意識到事件的嚴重性，公司辭退她，「是因為那個時候，公司正需要領導能力強的人」。

經過6天聆訊後，陪審團一致裁定，星巴克須向原訟人賠償2,560萬美元，其中2,500萬美元(約1.95億港元)為懲罰性賠償，60萬美元(約468萬港元)為補償性賠償。星巴克對裁決表示失望，稱正考慮下一步行動。

經歷這次公關災難後，星巴克容許外借洗手間，民眾即使沒消費，也可在店裡閒坐。