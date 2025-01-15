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國際
2025-01-15 16:56:14

簽36個月約換新iPhone打開包裹竟是黏土 電訊商拒認責還須交月費

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Anya Carroll興奮地打開包裝盒，預期的iPhone 16變成黏土，相當震驚。(互聯網)

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英國一名女子去年11月趁黑色星期五大減價與電訊商簽約換iPhone 16新手機，簽了36個月服務合約。當她收到速遞後打開包裹，卻驚見一件像黏土的物體，並不是iPhone 16。打去電訊商投訴，對方拒承認責任，她還要支付合約的手機月費。

31歲的Anya Carroll稱，拆開包裝盒一刻是她有生以來最震驚的一刻。她接觸了電訊商Sky Mobile的客戶服務，指對方並沒有提供幫助。Sky Mobile調查了三星期後，回覆沒有「足夠證據」顯示她的包裹在發送前遭人做手腳，他們沒有甚麼可做。不但沒有新手機，令Carroll更加不開心的是，對方還要求她繼續交25英鎊(約238港元)月費。經英國傳媒《每日郵報》接觸後，Sky Mobile才同意取消她的合約，以及退回她已付的費用。

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iPhone 16｜去店舖購買無貨改速遞交收

Carroll表示，之前沒有光顧過Sky Mobile，而她是到店裡選購手機。因店裡沒有她想要的粉紅色iPhone 16，店員稱可以訂貨，翌日會由速遞送到府上。但第二天，她並沒有收到貨。Carroll那時覺得有點怪，與Sky Mobile接觸，對方稱可能由其他貨倉送來，所以會遲。她之後用速遞公司的追蹤功能查看包裹在哪裡，顯示仍在倉庫。那包裹最終於翌日送到，她憶起當日從速遞員手上接過時覺得「頗重」，然後打開包裝盒，難以相信自己看到的，相當震驚，滿心期待有新手機，卻收到黏土。

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