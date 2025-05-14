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國際
2025-05-14 14:15:00

籃球名宿米高佐敦重出江湖　擔任電視台NBA特別評論員(有片)

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籃球名宿米高佐敦重出江湖，擔任電視台NBA特別評論員。(資料圖片)

籃球名宿米高佐敦重出江湖，擔任電視台NBA特別評論員。(資料圖片)

美國國家廣播公司(NBC)宣布，美國職籃NBA傳奇人物、名人堂球星米高佐敦(Michael Jordan)將從今年秋季10月開始擔任他們NBA報道特別評論員。體育頻道ESPN報道，NBC在社群網站X的推文寫道，「我們團隊新添一位傳奇人物！我們非常開心地歡迎佐敦成為NBCPeacock頻道的NBA特別評論員。」這篇推文並附上一段佐敦打球時的影片。

佐敦：期待10NBA開播時與大家見面

佐敦亦在NBC所發布的聲明中表示：「NBC NBA 賽事是我職業生涯中意義非凡的一部分，我很高興能成為這個項目的特別貢獻者。我期待著今年10 NBC NBA 賽事開播時與大家見面。」

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現年62歲的米高佐敦，曾以球員身分征戰NBA期間一共拿過6NBA總冠軍和5NBA最有價值球員。他2003年退休後從未以任何身分參與過NBA電視報導，即便NBC這次雖未透露有關佐敦具體角色的細節，這個宣布仍帶來大批網民關注。

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