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國際
2023-11-21 14:28:00

籮底橙｜目送61隻同伴被領養　鬥牛犬獨守收容所超凄涼

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目送61隻同伴被領養，鬥牛犬獨守收容所超凄涼。(The Anti-Cruelty Society@FB)

目送61隻同伴被領養，鬥牛犬獨守收容所超凄涼。(The Anti-Cruelty Society@FB)

美國芝加哥一間動物收容所早前舉辦年度領養活動，這次活動相當成功，在短短的幾小時內，竟然有61隻貓狗順利找到新家庭，唯獨一隻鬥牛犬例外。這隻鬥牛犬基於各種原因未能找到新飼主，當日只好將牠帶返收容所，原本喧鬧的狗舍變得異常冷清安靜，只剩Elvis一隻狗狗獨居，顯得格外淒涼，職員將這畫面拍下，相片在網上引起關注。

已有125年歷史的動物收容所「The Anti-Cruelty Society」於12日舉辦了名為「墮入愛河」(Fall in Love)的年度領養活動，當天活動到了尾聲時，已有61隻貓狗成功找到新家庭並被帶走，唯獨一隻名為Elvis3鬥牛犬仍然未找到合適的飼主。收容所職員Emily Shekleton表示，Elvis在場內接觸到多名潛在領養者，但出於各種原因，始終未有的決定。Elvis被帶返收容所後，原本收留了滿滿狗狗的犬舍都變得空蕩蕩、冷清清，Elvis待在籠內靜靜看著人們路過，那畫面讓Emily覺得相當難過。

Elvis終於找到永遠的家。(The Anti-Cruelty Society@FB) Elvis終於找到永遠的家。(The Anti-Cruelty Society@FB) Elvis終於找到永遠的家。(The Anti-Cruelty Society@FB) Elvis終於找到永遠的家。(The Anti-Cruelty Society@FB) 動物收容所「The Anti-Cruelty Society」職員及義工。(The Anti-Cruelty Society@FB) 動物收容所「The Anti-Cruelty Society」職員及義工。(The Anti-Cruelty Society@FB) 這次活動相當成功，在短短的幾小時內，竟然有61隻貓狗順利找到新家庭。(The Anti-Cruelty Society@FB) 這次活動相當成功，在短短的幾小時內，竟然有61隻貓狗順利找到新家庭。(The Anti-Cruelty Society@FB)

Elvis終於找到永遠的家

Emily表示，Elvis的生活很艱難，牠最初以流浪狗身分入所，前陣子剛克服了骨盆骨折和其他傷害，但在以後的生活中，還是有很大的機率患有關節炎，此外牠的左耳也有些問題。因此，收容所的員工和志工在Elvis找到新家以前，會給牠更多的關愛。

幸好，Elvis沒有等得太久，就在牠的慘情事在網上傳開後，就在活動結束幾日後，收容所在網上宣布，Elvis終於找到永遠的家。收容所指，一個家庭前來收容所表明願意收養Elvis，他們更準備好舒適的被窩，以及一堆玩具等著Elvis，未來將會給牠滿滿的愛與照顧。

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