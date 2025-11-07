籲特朗普放寬晶片出口管制 黃仁勳：中國AI有能力擊敗美國

美國半導體龍頭英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳認為，中國在全球人工智能(AI)競賽中有能力擊敗美國，他呼籲美國政府開放晶片市場，讓各國開發者使用美國晶片，以維持全球對美國技術的依賴。
黃仁勳周三出席在倫敦舉行的英國金融時報AI未來峰會(FT Future of AI Summit)。他在場外受訪，對於美國各州正針對人工智能進行規管表示沮喪，認為最終可能引伸出逾50項新法規，拖慢美國人工智能技術發展，導致美國在全球AI競賽中可能不敵中國。
中國監管較寬鬆
黃仁勳指出，相較於美國，中國有能源補貼，令當地科技企業有成本優勢，得以用較低成本生產用作替代英偉達AI晶片的產品，「(他們的)電力幾乎是免費的」。中國當局於監管方面亦較寬鬆，有助人工智能發展。
黃仁勳強調，美國人工智能技術水平，目前並無大幅拋離中國，預期中國可能會於人工智能競賽中擊敗美國。他呼籲美國政府放寬晶片出口管制，讓各國開發者使用美國晶片，以維持全球對美國技術的依賴。
僅落後「數納秒」
另外，黃仁勳亦在個人社交平台發文警告，指中國目前於AI領域上僅落後美國「數納秒」，美國必須全力衝刺，以贏得全球開發者的支持，才能於AI競賽中取勝。