籲特朗普放寬晶片出口管制 黃仁勳：中國AI有能力擊敗美國

美國半導體龍頭英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳認為，中國在全球人工智能(AI)競賽中有能力擊敗美國，他呼籲美國政府開放晶片市場，讓各國開發者使用美國晶片，以維持全球對美國技術的依賴。

黃仁勳周三出席在倫敦舉行的英國金融時報AI未來峰會(FT Future of AI Summit)。他在場外受訪，對於美國各州正針對人工智能進行規管表示沮喪，認為最終可能引伸出逾50項新法規，拖慢美國人工智能技術發展，導致美國在全球AI競賽中可能不敵中國。