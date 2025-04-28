米價狂飆但國際小麥跌價 日本人改吃烏冬

日本米價持續飆漲，從去年1月至今，已狂升了93%，丼、壽司和飯糰等主食都變貴，加上通脹不下，令很多民眾吃不消。日媒報道，近期各地有很多烏冬店開張，一碗烏冬只售790日圓(約42.6港元)，部分店最低更賣420日圓(約22.6港元)。平價烏冬「餵飽」不少日本人，原來與國際小麥價格下跌有關。

東京原宿一間新開張的烏冬店「客似雲來」，吸引之處，不僅餐點美味，而是一碗烏冬只賣790日圓，相比首都圈一餐平均消費1,250日圓(約67.5港元)，算是便宜。有顧客受訪稱：「真的很平，(附近)要找到一餐1,000日圓(約54港元)以下，大概不可能。」老闆桑野洋表示：「在原宿能吃到1,000日圓以下的餐點已很少，(我們)希望用低價吸引顧客。」