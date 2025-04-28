米價狂飆但國際小麥跌價 日本人改吃烏冬

日本米價持續飆漲，從去年1月至今，已狂升了93%，丼、壽司和飯糰等主食都變貴，加上通脹不下，令很多民眾吃不消。日媒報道，近期各地有很多烏冬店開張，一碗烏冬只售790日圓(約42.6港元)，部分店最低更賣420日圓(約22.6港元)。平價烏冬「餵飽」不少日本人，原來與國際小麥價格下跌有關。
東京原宿一間新開張的烏冬店「客似雲來」，吸引之處，不僅餐點美味，而是一碗烏冬只賣790日圓，相比首都圈一餐平均消費1,250日圓(約67.5港元)，算是便宜。有顧客受訪稱：「真的很平，(附近)要找到一餐1,000日圓(約54港元)以下，大概不可能。」老闆桑野洋表示：「在原宿能吃到1,000日圓以下的餐點已很少，(我們)希望用低價吸引顧客。」
來自北九州一間烏冬專門店同樣以「破低價」招徠，最平一碗只賣420日圓，店外總是大排長龍，其中很多是小家庭。
為何烏冬店忽然大受歡迎？原因是日本米價從去年1月至今已漲了93%，但烏冬的原料小麥卻持續跌價。日本放送協會(NHK)報道，國際小麥價格2022年因俄羅斯入侵烏克蘭而上漲，但之後因美國等地增產而開始跌價。
根據日本4月公布的東京23區消費者物價指數，較去年同期上漲3.4%。百物騰貴的時代，日本民眾出外吃飯，只能「慳住食」。