米老鼠唐老鴨爭取權益　加州迪士尼人偶演員擬組工會

在美國迪士尼主題樂園演活米奇老鼠、唐老鴨與高飛等卡通角色的迪士尼人偶演員，正在尋求加入代表逾5.1萬名專業演員與舞台監督的「演員平權協會」(Actors' Equity Association)。 綜合報道，演員平權協會周三(14日)發起運動，指人偶扮演者希望有更安全的工作條件與班表政策，以協助他們持續為訪客帶來歡樂。協會表示，當過半數的人偶演員簽署工會授權卡(authorization cards)時，將尋求迪士尼度假娛樂公司(Disney Resort Entertainment)的自願認可；如果迪士尼度假娛樂公司不願承認工會，演員平權協會將向全國勞工關係局(National Labor Relations Board)提交授權卡。

南加州迪士尼約 1,700 名未有工會代表

演員平權協會主席Kate Shindle指：「迪士尼員工公開且有力地投入並忠於迪士尼公司與其價值，因此，他們有理由期望『這個地球上最快樂的地方』會公平地支付薪酬，並優先考量他們的健康與安全。」演員平權協會又說，根據聯邦法律，迪士尼將被要求在投票支持成立工會後，與演員平權協會代表坐在談判桌上協商合約。談判單位的其他各方包括主持人、培訓師與支援演員的其他角色。

南加州迪士尼樂園度假區(Disneyland Resort)的超過3.5萬名員工中，絕大多數已有工會代表他們，但約1,700名遊行表演者、角色演員與支援人員沒有加入工會。去年11月，有10名迪士尼公司動畫員工試圖籌組工會，尋求動畫協會(The AnimationGuild)代表他們，以爭取更佳的福利與薪酬。