米蘭擬午夜後禁外賣防噪音滋擾　業界促豁免雪糕薄餅

意大利著名旅遊城市米蘭最近以遏止噪音及保障居民安寧為由，擬立法禁止午夜後在旺區出售外賣食品和飲料，連遊客最愛在深夜食的意式雪糕及薄餅等也不例外。業界批評立法有違常識及當地文化，呼籲就算通過立法，也應豁免意式雪糕和薄餅。
根據市政府提出的立法建議，米蘭12個最繁忙地區的食肆不可在平日凌晨零時30分至早上6時，以及周末凌晨1時30分至早上6時，向顧客供應外賣食品和飲料，也不可提供戶外餐座。米蘭市副市長格拉內利（Marco Granelli）稱，是要維護相關地區的「安寧」，目標是在社交和娛樂，以及居民的和平與健康之間尋求平衡。「我們相信一座充滿活力的城市，年輕人和老年人都有可以共同分享的空間。」他亦表示，該禁令對於解決住宅區噪音過大問題十分必要。市政府此前收到數百宗居民投訴，指因周遭夜店人流多，噪音不絕致徹夜難眠。
業界直批禁令「違反常識」
法案一旦通過，預料會在今年5月17日至11月4日旅遊旺季實施，米蘭居民可在5月初之前提出反對意見。
意大利「商業聯合會」米蘭分會主席巴比耶里承認一些居民受到噪音干擾，認為當地亦有一些不會打擾居民的區域，但他直批禁令「違反常識」，「一般意大利家庭夏天晚餐之後會出門散步，買雪糕吃是傳統，認為干預這種文化會令市民不開心。」他又指因夏季炎熱，很多年輕人往往在晚上10時之後才外晚餐，即使下禁令，人們還是會在外逗留，「一個25歲的人會因為買不到外賣餐飲而在午夜鐘響時回家去嗎？」他促請政府把水、雪糕和薄餅列入豁免範圍。
米蘭市政府早在2013年就曾提出類似措施，當時引起公眾強烈反對，甚至有人發起「佔領雪糕店」的靜坐行動，逼得時任市長收回立法建議。