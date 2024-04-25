米蘭擬午夜後禁外賣防噪音滋擾　業界促豁免雪糕薄餅

意大利著名旅遊城市米蘭最近以遏止噪音及保障居民安寧為由，擬立法禁止午夜後在旺區出售外賣食品和飲料，連遊客最愛在深夜食的意式雪糕及薄餅等也不例外。(網上圖片)

意大利著名旅遊城市米蘭最近以遏止噪音及保障居民安寧為由，擬立法禁止午夜後在旺區出售外賣食品和飲料，連遊客最愛在深夜食的意式雪糕及薄餅等也不例外。業界批評立法有違常識及當地文化，呼籲就算通過立法，也應豁免意式雪糕和薄餅。

根據市政府提出的立法建議，米蘭12個最繁忙地區的食肆不可在平日凌晨零時30分至早上6時，以及周末凌晨1時30分至早上6時，向顧客供應外賣食品和飲料，也不可提供戶外餐座。米蘭市副市長格拉內利（Marco Granelli）稱，是要維護相關地區的「安寧」，目標是在社交和娛樂，以及居民的和平與健康之間尋求平衡。「我們相信一座充滿活力的城市，年輕人和老年人都有可以共同分享的空間。」他亦表示，該禁令對於解決住宅區噪音過大問題十分必要。市政府此前收到數百宗居民投訴，指因周遭夜店人流多，噪音不絕致徹夜難眠。