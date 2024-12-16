米高積遜未發行作品被發現　遺產管理委員會一個原因拒絕買回

已故流行天王米高積遜(Michael Jackson)在2009年離世，年僅50歲。一名公路巡警意外在米高積遜離世15年後，發現一批他未曾公開的作品，這名巡警計劃將它送往四大拍賣行，估計價值達7位數，有報道估計，Lady Gaga很大機會會投下這個珍貴的藏品。
綜合報道，加州公路巡警Gregg Musgrove偶然在範奈斯拍賣場投下一個儲藏東西的倉庫。Gregg聲稱，該倉庫曾經屬於是音樂製作人兼歌手Brian Loren，他就在倉庫裡發現了數盒未發行的米高積遜錄音帶，他描述了他首次聆聽錄音時的感受：「我聽這些東西時會起雞皮，因為以前沒有人聽過這些東西。聽到米高積遜開玩笑、說話，真的是一種令人難以置信的經歷。」
錄音帶包括12首未發行的曲目，據悉創作於1989年至1991年之間，即《Dangerous》專輯製作之前的時期。歌曲風格與米高積遜當時的音樂非常一致，其中包括一首名為《Don’t Believe It》的曲目，似乎直指當時圍繞他的媒體謠言，米高積遜還在錄音中講解了一首名為《Seven Figures》的歌曲，指靈感來自屍體在太平間收到的身份號碼。當中還有一首似乎是米高積遜與Rapper LL Cool J 合作的《Truth of Youth》，米高積遜罕有地嘗試Rapping。
倘錄音帶拍賣 料Lady Gaga將是潛在買家之一
Gregg在發現這批錄音帶後，聯絡了米高積遜遺產管理委員會，委員會對錄音帶進行了研究，並確認這些錄音帶是數碼錄音帶(DAT)的副本，而不是母帶錄音。遺產管理委員會亦向媒體表明「我們確認這些曲目的母帶保存於我們的金庫中，錄音的所有權及使用權屬於MJJP Records，這些錄音帶副本無法進行任何商業用途」。而遺產管理委員會亦拒絕購買這些磁帶，但發出一封正式信函，表明他們對磁帶本身不主張所有權，但明確指出任何人不得對其中的錄音進行商業或其他用途，意味這批錄音帶永遠不能公開發行。目前這些磁帶已在Gregg的律師監管下存放於安全設施中。Gregg計劃將它們送往四大拍賣行，估計價值達7位數。一些知名的米高積遜紀念品收藏者，例如曾購買55件相關物品的 Lady Gaga，可能會對這些錄音帶感興趣。