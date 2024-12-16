米高積遜未發行作品被發現　遺產管理委員會一個原因拒絕買回

已故流行天王米高積遜(Michael Jackson)在2009年離世，年僅50歲。一名公路巡警意外在米高積遜離世15年後，發現一批他未曾公開的作品，這名巡警計劃將它送往四大拍賣行，估計價值達7位數，有報道估計，Lady Gaga很大機會會投下這個珍貴的藏品。

綜合報道，加州公路巡警Gregg Musgrove偶然在範奈斯拍賣場投下一個儲藏東西的倉庫。Gregg聲稱，該倉庫曾經屬於是音樂製作人兼歌手Brian Loren，他就在倉庫裡發現了數盒未發行的米高積遜錄音帶，他描述了他首次聆聽錄音時的感受：「我聽這些東西時會起雞皮，因為以前沒有人聽過這些東西。聽到米高積遜開玩笑、說話，真的是一種令人難以置信的經歷。」