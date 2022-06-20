粗魯女搭飛機 夾硬跨過乘客爬入窗口位 網民寸爆：遇氣流就完美(有片)

搭飛機如果坐窗口位，出出入入去洗手間，要請中間和通道位的乘客起來，的確會給他們帶來不便，但這也沒辦法，起身讓路亦是搭機禮儀之一。可是，有人卻這樣直接……

英國《每日星報》報道，乘客Brandon在Twitter分享短片，可見一名穿著睡褲、襪子和短袖衫的女子問乘客可否經過他們後，便踩在座椅手柄上，「夾硬」跨過3個乘客爬進她的窗口位，完全不理會其他人不便，更要避過她的屁股。

Brandon留言：「這是我在飛機上見過最可恥的行為。這個女人跳過其他乘客，在整個7小時的機程中。」他說，這女乘客的冒犯行為令他驚訝，且不只一次，而是幾次。

網民有嘢講

貼文一出，即引起網民熱議，有人認同Brandon，直指女乘客這樣是「不要得」。有人揶揄如果剛巧遇上氣流，就是「完美的timing」，有人問「沒有空服員制止她嗎？」、「沒有人談論她的襪子骯髒、她在機上穿睡衣？」

有網民則指Brandon大驚小怪，不是常搭長途機，沒遇到很多討厭的乘客，例如坐後面的人不停踢你的座椅，有人嘲笑他：「很明顯，你未搭過長途機，如果是商務客位，是有睡衣和襪子提供的。」