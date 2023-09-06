精神病學期刊：醫生從少年陰莖取出8吋長電線

精神病學期刊《Psychiatry Research Case Reports》刊登了一個案，指斯里蘭卡一名17歲少年，因下腹疼痛和排尿困難求醫。X光一照發現他陰莖有異物，醫生最後從其陰莖取出一條8吋長電線。個案刊登在精神病學期刊，因少年向醫生坦承為了性快感，塞異物入陰莖，並沉迷其中，每天這樣自慰3次。醫生將他轉介到精神科醫生治療這種塞異物的「性癮」。

性上癮｜忍痛9天才求醫 報道指那名少年忍痛9天才去求醫，醫生為他取出電線後，他沒有其他健康問題。他入院後數天才告訴醫生，在過去兩年來一直有這種自慰習慣，通常都能夠取出異物。他出現自慰上癮的跡象，承認每天這樣做3次，想「斷癮」但卻難以自控。塞異物入生殖器官非常危險，有機會引起嚴重感染，導致膀胱組織壞死。據悉，那名少年有社交恐懼並害怕拍拖，心理醫生向那名少年開了一種抗抑鬱藥，治療他的性欲錯亂症，但自他出院後與其失去聯絡，他也未有再尋求心理治療，未知他能否控制性癮。