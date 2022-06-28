約旦港口氯氣儲槽爆炸釀13死逾250傷　事發片段見毒煙湧出眾人逃跑 (有片)

約旦南部港口城市亞喀巴(Aqaba port)一部起重機正進行氯氣儲槽吊放工作時，氯氣儲槽意外墮下發生貨櫃爆炸，導致洩漏有毒化學氣體事故，最少13人死亡，逾250人受傷。有閉路電視拍攝到出事的一刻，見爆炸發生後有大量黃色煙霧冒出，附近人們慌忙走避。

約旦政府危機處理機構周一(27日)聲明表示，當日下午3時15分，1個存放氯氣的儲槽墜落並發生爆炸，導致這種物質於亞喀巴港溢出。當局疏散在碼頭的工人，又派專家到場評估情況。當地電視台播出片段見現場有穿著防護衣的人員在場。報道指，最少有13人在事故中死亡，超過250人受傷。出事貨櫃嚴重變形，多個被波及的貨櫃亦損毀嚴重。約旦民防局表示，事發現場已被封鎖，當局派出一支有害物質的專家小隊抵達處理。

爆炸後冒出大量黃色煙霧 工人慌忙走避

有閉路電視拍攝到事發一刻，1個裝有氯氣的貨櫃由吊臂運上一艘貨船，期間吊臂突然出現故障，貨櫃鬆脫下墜並發生爆炸，冒出大量黃色煙霧，港口工人慌忙走避。根據約旦國營電視台Al Mamlaka TV報道，這個據報儲存約30公噸氯氣的大型儲槽，在被以起重機吊起準備移位時，中途墜落到一旁停泊的船隻上，瞬間釋出大量黃色氯氣。

首相哈薩瓦納到醫院探望傷者，他表示國王阿卜杜拉二世非常關注事件，他已指派內政部長徹查事故原因。