約翰遜下台｜話別首相府 約翰遜拖著妻子急步走險撞燈柱

英國保守黨昨選出新黨魁卓慧思，接替7月被逼宮請辭的約翰遜出任首相。約翰遜今日最後一次以首相身份現身唐寧街10號首相府，並將往蘇格蘭向英女王正式提出請辭，卓慧思隨即成為新一任英揆。約翰遜今早拖著妻子西蒙茲步出首相府後，向在場下屬和傳媒發表離職演說，他稱其任內政策改善了英國經濟，助民眾能夠承受住能源危機，並呼籲保守黨在國家「艱難時刻」團結支持卓慧思。他然後一貫其幽默作風說：「我就像火箭推進器完成其功能，現在徐緩地返回大氣層，肉眼可見地墮落太平洋某偏僻和無名的角落。」約翰遜演說後，和妻子西蒙茲一起與在場官員擁抱道別，但形象急驚風的他像很趕時間匆匆與眾人話別，拉著西蒙茲急速離開，令妻子差點撞上電燈柱。