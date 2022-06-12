約翰遜被爆 晤查理斯時心不在焉思緒亂 王室侍從睇唔過眼

近日狠狽避過不信任投票，暫保相位的英國首相約翰遜，據報連王室侍從都對他感到不滿。約翰遜被爆一次拜訪王儲查理斯時，全程心不在焉、思緒混亂，接見過無數人、見過各種場面的查理斯雖不動聲色，但旁邊的王室侍從都看不過眼，認為約翰遜欠缺尊重、有失身份。

英國《星期日郵報》報道，事發在2019年夏天，當時剛出任首相的約翰遜，獲邀到英女王避暑行宮、蘇格蘭巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)拜見女王後，轉至城堡莊園內的查理斯私人官邸伯克霍爾(Birkhall)，會見查理斯。王室消息人士稱約翰遜當時的表現「令人詫異」(eyebrows being raised)。

約翰遜晤查理斯時 被指欠尊重

據報約翰遜帶同當時尚未迎娶的女友西蒙茲(Carrie Symonds)現身時，整個人陷入「混亂狀態」(shambolic state)，「明顯沒有專注」在會面上。消息人士稱查理斯全程維持笑容、不動聲色，消息人士批評約翰遜稱「查理斯見過各式各樣的人，但侍從都認為他在伯克霍爾接見約翰遜時，並沒有獲得竭力為國服務的重要公眾人物所應得的尊重。王儲沒有開口埋怨，反而是職員們對約翰遜感到不齒。」

消息人士稱﹛約翰遜因此與查理斯種下芥蒂，「他們之後再見面已沒事了，一切都有改善，但你永不會把他們稱為好友。」報道並稱，約翰遜早在出任外相時，已因經常遲到，令不能容忍別人不準時的查理斯不滿。據稱查理斯及約翰遜的共同朋友曾協助改善二人關係；而近日約翰遜政府推出「盧旺達庇護計劃」，把非法移民或尋求庇護者送到非洲盧旺達等待安置，據報查理斯私下批評計劃「駭人聽聞」。