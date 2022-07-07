約翰遜辭職｜保守黨人不收貨要求立即落下 俄羅斯拍手叫好

一手推動並帶領英國脫離歐盟的首相約翰遜不敵內閣官員請辭逼宮今日宣布辭職，會留任至保守黨選出新黨魁接任。分析預料保守黨9月才會選出新領導人，黨友對此表示不滿，希望約翰遜即時落台，包括前首相馬卓安。他們認為應由副首相藍韜文暫任首相，保守黨也應加快選黨魁的程序，否則需時數月才選出新黨魁。另一問題是辭職的大臣和官員達五十多人，當中逾20個職位未有人填補，影響部分國會委員會工作，因無官員可代表政府出席會議。另方面，約翰遜在烏克蘭戰爭中力撐烏克蘭，他宣布辭職後，俄羅斯政界拍手叫好，稱他是「愚蠢小丑」，嘲諷他提供武器給烏克蘭對抗俄羅斯終獲回報。

「小丑落台了」

約翰遜在首相府外發表的講話顯示他的不情願，稱希望大眾知道「放棄這份全世界最好的工作，我有多傷心」，並說委任了一個新內閣，他將留任至新領導人就任。他並未有為導致他離職、最近發生的連串事件道歉，以及為任內成就感到驕傲，包括落實英國脫歐、帶領英國渡過新冠肺炎疫情，以及率領西方對抗俄羅斯總統普京入侵烏克蘭。回應約翰遜辭職提問時，克里姆林宮發言人說：「他不喜歡我們，我們也不喜歡他。」下議院院長Vyacheslav Volodin說：「小丑落台了。」