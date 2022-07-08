約翰遜辭職｜柏斐文和董勤達表態角逐新黨魁　博彩公司盤口華禮仕成大熱

英國首相約翰遜宣布辭任執政保守黨黨魁，但會在選出繼任人之前繼續擔任首相，報道指黨內競爭已經開始。(AP)

英國首相約翰遜宣布辭任執政保守黨黨魁，但會在選出繼任人之前繼續擔任首相，報道指黨內競爭已經開始。當地傳媒列出一批繼任黨魁與首相的熱門人選，報道亦引述民調指出，目前華禮仕(Ben Wallace)、莫佩琳(Penny Mordaunt)、辛偉誠(Rishi Sunak)及卓慧思(Liz Truss)在黨內較受歡迎。另外，檢察總長柏斐文(Suella Braverman)和下議院外交事務委員會主席董勤達(Tom Tugendhat)，已經率先表明有意角逐黨魁一職。

檢察總長柏斐文(Suella Braverman)和下議院外交事務委員會主席董勤達(Tom Tugendhat)，已經率先表明有意角逐黨魁一職。(資料圖片)

檢察總長柏斐文和下議院外交事務委員會主席董勤達，率先表明有意角逐黨魁一職。當地傳媒報道，交通大臣夏博思(Grant Shapps)和前衞生大臣賈偉德(Sajid Javid)正考慮參選。副首相藍韜文(Dominic Raab)，以及逼宮不成而被革職的房屋、社區及地方政府大臣高文浩(Michael Gove)，均表明無意角逐。

有博彩公司開出盤口，華禮仕成為接任大熱門，其次是貿易政策國務部長莫佩琳和前財相辛偉誠。(資料圖片)

另有報道列出一批繼任黨魁與首相的熱門人選，包括國防大臣華禮仕、負責貿易政策的前國防大臣莫佩琳、外相卓慧思、前財相的辛偉誠、內政大臣彭黛玲(Priti Patel)、前外相侯俊偉(Jeremy Hunt) 、獲約翰遜任命接替辛偉誠出任財相，但有份呼籲約翰遜落台的查學禮(Nadhim Zahawi)、賈偉德，以及高文浩。報道引述民調指出，目前華禮仕、莫佩琳、辛偉誠及卓慧思在黨內較受歡迎。有博彩公司開出盤口，華禮仕成為接任大熱門，其次是貿易政策國務部長莫佩琳和前財相辛偉誠。

料下星期公布新黨魁的遴選安排

黨團「1922委員會」將於下星期公布新黨魁的遴選安排，據報目標是爭取9月國會復會前選出新任首相。根據規定，獲得8名國會議員提名便可以參選，黨團會進行最少兩輪投票，直至選出得票高的兩名候選人，再進行全黨投票，過程須時數星期至數個月。



