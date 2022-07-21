約翰遜辭職｜約翰遜告別演說借用《未來戰士》台詞 疑暗示會回歸 (有片)

英國首相約翰遜周三(20日)在國會作出告別演說，回顧任內成就並給予首相候選人建言，最後在將他拉下馬的保守黨議員喝采聲中，他以西班牙文說：「後會有期，寶貝」(Hasta la vista, baby)，令人揣測他或暗示會回歸。

約翰遜指，擔任首相是他畢生最大榮幸，「我幫忙保守黨取得40年來最高過半席次，讓英國政壇大洗牌」，「我們已經改造我們的民主、恢復國家獨立……我已經幫助國家渡過大流行、幫助將另一個國家從野蠻暴行拯救出來。」他說，目前為止，自己大體上任務都已完成。

對於競逐黨魁的最後兩強前財相辛偉誠(Rishi Sunak)及外相卓慧思(Liz Truss)，約翰遜的贈言為「親近美國、力挺烏克蘭、支持各地的自由民主」。他又提到「減稅，在辦得到的地方鬆綁法規，讓這裡成為最適合生活和投資的地方……專注前路，亦要永遠記得查看倒後鏡」、「還要切記，重要的不是Twitter，是人民把我們送到這裡來的」。