約翰遜辭職｜約翰遜告別演說借用《未來戰士》台詞 疑暗示會回歸 (有片)

英國首相約翰遜周三(20日)在國會作出告別演說，回顧任內成就並給予首相候選人建言，最後在將他拉下馬的保守黨議員喝采聲中，他以西班牙文說：「後會有期，寶貝」(Hasta la vista, baby)，令人揣測他或暗示會回歸。
約翰遜指，擔任首相是他畢生最大榮幸，「我幫忙保守黨取得40年來最高過半席次，讓英國政壇大洗牌」，「我們已經改造我們的民主、恢復國家獨立……我已經幫助國家渡過大流行、幫助將另一個國家從野蠻暴行拯救出來。」他說，目前為止，自己大體上任務都已完成。
對於競逐黨魁的最後兩強前財相辛偉誠(Rishi Sunak)及外相卓慧思(Liz Truss)，約翰遜的贈言為「親近美國、力挺烏克蘭、支持各地的自由民主」。他又提到「減稅，在辦得到的地方鬆綁法規，讓這裡成為最適合生活和投資的地方……專注前路，亦要永遠記得查看倒後鏡」、「還要切記，重要的不是Twitter，是人民把我們送到這裡來的」。
約翰遜被揣測是否暗示「我會回來」
約翰遜在演說結尾以西班牙文說：「後會有期，寶貝」，隨即引起保守黨議員的喝采。不過，有傳媒附即指出，「再見了，寶貝！」是美國荷里活巨星阿諾舒華辛力加在電影《未來戰士續集》(Terminator 2: Judgment Day)中的經典台詞，部分評論員解讀為暗示他會回歸。
58歲的約翰遜在國會的發言有不少耐人尋味之處，包括稱自己的任務「目前大致完成」、他出席的「應該……確定」就是個人最後一場首相應詢，至於結尾這句「後會有期，寶貝」，更令人揣測他是否暗示「我會回來」(I’ll be back)。
WATCH: Johnson ends his last PMQs with "Hasta la vista, baby" and receives a standing ovation. https://t.co/HenxjeczT7 pic.twitter.com/i2suozMscL— TLDR News UK (@TLDRNewsUK) July 20, 2022