約翰遜辭職｜約翰遜落台原因？逼宮前任如今「現眼報」 盤點首相生涯爭議

英國首相約翰遜在政壇歷史性大地震後，將於今天辭職。約翰遜的首相生涯，一如其狂放形象般充滿戲劇性。約翰遜當年逼宮前任後上台，帶領英國脫歐，任內屢爆爭議，包括打擊最大的「派對門」醜聞。約翰遜辭職原因及導火線，與「一男子」有關。 約翰遜2018年逼宮文翠珊 約翰遜於上任首相文翠珊(Theresa May)政府中出任外相，2018年7月辭職向文翠珊逼宮，當時英國正陷入脫歐爭議，約翰遜是保守黨內脫歐派代表人物、不滿文翠珊的「軟脫歐」方案。文翠珊雖於2018年12月，在不信任動議中驚險過關，但在約半年後辭職下台。 約翰遜於2019年7月23日舉行的保守黨黨魁選舉，以66%得票擊敗對手、時任外相侯俊偉 (Jeremy Hunt)，成為新一任首相。 約翰遜「誤導」英女王命國會休會 約翰遜上台後接手處理英國脫歐方案。2019年8月，約翰遜以為了有時間制定政府來年立法議程為由，要求女王令國會提前休會至10月14日，但真正目的被指是使國會，不夠時間阻止在無協議下如期脫歐，即「硬脫歐」(no-deal Brexit)。當地法院後來裁決約翰遜對女王提出的要求不合法，因此無效。反對派質疑英女王「受騙」，約翰遜否認誤導女王，強調不會辭職。

約翰遜2019年提早大選，並以「Get Brexit Done」為口號，最終豪賭成功，帶領保守黨大勝。(路透社)

約翰遜於2019年提早大選，冀「賭一鋪」獲取民意授權處理脫歐，打破政治僵局，選舉口號開宗明義是「搞掂脫歐」(Get Brexit Done)。結果他成功了，保守黨獲得壓倒性勝利，是該黨1987年以來最大勝仗。最終英國於2020年1月脫歐，進入脫歐過渡期，同年12月與歐盟達成貿易協議。 2020年1月，英國開始出現新冠肺炎個案，約翰遜政府一度拋出「群體免疫」放任措施，惹輿論關注。2020年3月，英國首次「封城」，同年4月約翰遜確診入院，一度留醫深切治療部。同年12月，約翰遜起初認為民眾可正常在聖誕佳節團聚，其後「彈弓手」收回並再次封城，引發批評。約翰遜政府推動的疫苗計劃，倒是獲得讚賞。 約翰遜連爆「牆紙門」「派對門」醜聞 2021年4月，約翰遜陷入「牆紙門」(Wallpapergate)醜聞，據報其當時的未婚妻斥資約210萬港元大肆裝修首相官邸，有指約翰遜曾向官員透露她訂購了價值不菲的「黃金牆紙」，引發挪用政治捐款等「錢從何來」爭議，加上時值國民在疫情下捱苦，約翰遜誠信及形象受重挫。

半年後，即2021年11月30日，約翰遜又陷入另一度門——「派對門」醜聞(Partygate)，陸續被爆出首相府在封城期間多次違規舉行派對，約翰遜亦曾出席，被指其身不正。約翰遜夫婦最終因違反防疫規定被罰款，是首名因違法而被罰款的在任首相。事件引發眾怒，被視為約翰遜上台以來最大危機，他曾多次就事件道歉，但強調不會下台。