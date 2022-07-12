約翰遜辭職｜英保守黨料9月5日選出新黨魁　約翰遜拒表態支持任何人

英國保守黨下議院黨團1922委員會表示，將於9月5日選出新黨魁兼新任首相。目前已有11人宣布參選，包括英國外相卓慧思(Liz Truss)、前衞生大臣賈偉德(Sajid Javid)及前財政大臣辛偉誠(Rishi Sunak)等。已辭去執政保守黨黨魁的英國首相約翰遜拒絕表態支持任何一名候選人。

代表英國保守黨下議院黨團的1922委員會公布選舉新黨魁時間表，主席布雷迪(Graham Brady)指，委員會正商討選舉新黨魁細節，周二會接受提名，門檻由最少獲8名保守黨國會議員提名，提高增至20名，才可角逐黨魁。周三進行首輪投票，參選人必須獲得最少30票才可以進入下一輪投票，而次輪投票很可能在周四舉行，之後會進行多輪投票，直至剩下最後兩名候選人，委員會希望可以在本月21日國會夏季休會前，完成議會階段選舉，候選人可在夏天進行拉票。全體黨員到時會以郵寄或電子方式投票，到9月5日公布結果。