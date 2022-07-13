約翰遜辭職｜英保守黨8人入閘　辛偉誠被視為大熱

英國執政保守黨黨魁選舉一天提名期結束，有8人取得參選所需的20名保守黨國會議員提名，可以在周三(13日)的首輪投票角逐。候選人其後在國會展開首場競選拉票活動，各人發言12分鐘，爭取議員支持。

前衞生大臣賈偉德(Sajid Javid)及運輸大臣夏博思(Grant Shapps)於投票前宣布棄選；下議院議員奇什蒂(Rehman Chishti)承認未能獲得足夠提名，不會繼續參選。

分析：料辛偉誠最終對手為卓慧思或莫佩琳

英國《天空新聞》(Sky News)報道，辛偉誠暫時獲得最多保守黨國會議員支持，包括棄選的夏博思，他亦獲得副首相藍韜文(Dominic Raab)支持。辛偉誠接受《每日電訊報》(The Daily Telegraph)訪問時透露，若然當選黨魁兼首相，將會奉行已故首相戴卓爾夫人的財金政策，即是減少干預市場、消減福利開支等方針，承諾將負責任地減稅。有傳媒分析，辛偉誠的最終對手很大機會是卓慧思或莫佩琳。

根據選舉規定，如果候選人在首輪投票無法取得30票，就會被淘汰，之後各輪投票，得票最低的會出局，直至餘下兩名候選人。新黨魁將於9月5日誕生，並接任首相。