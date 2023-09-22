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國際
2023-09-22 15:45:18

納卡衝突｜阿塞拜疆發起「反恐」行動　要求亞美尼亞自治政府解散投降

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阿塞拜疆發起「反恐」行動　要求亞美尼亞自治政府解散投降

阿塞拜疆在納戈爾諾-卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）發起「反恐」行動，並表示在當地的亞美尼亞自治政府投降之前不會停止。

阿塞拜疆和亞美尼亞在1990年代初蘇聯解體後首次爆發戰爭。之後，阿塞拜疆於2020年佔領納卡及其周邊地區，隨後雙方達成停戰協議並由俄羅斯維和部隊監督。當地以亞美尼亞裔人口居多，且有許多分離主義分子在此地活躍，並建立自治政府。

莫斯科注意力因俄烏戰爭而轉移

據《BBC》報道，幾個月來，南高加索地區的局勢一直處於高度緊張狀態，巴庫當局警告這些「非法亞美尼亞軍事組織」交出武器並解散其「非法政權」。亞美尼亞族人19日呼籲停火並開始談判。

亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）指責阿塞拜疆發起旨在「種族清洗」的地面行動。不過有數百名亞美尼亞抗議者不滿國家的反應，他們在首都葉里溫議會外與警察發生衝突，譴責帕希尼揚是叛徒，並呼籲他辭職。

雖然自2020年底以來，負責調停的俄羅斯已派駐3千名人員監督停戰協議，但隨着莫斯科的注意力因為俄烏戰爭而轉移，納卡地區的局勢也越發緊張。

憤怒的亞美尼亞民眾發起示威抗議，要求總理下台。（圖／美聯社）

有12萬名亞美尼亞人居住

據估計，有12萬名亞美尼亞人居住在這片山區。 俄羅斯表示，其士兵已將約500名平民從最危險的地區轉移出來，而亞美尼亞自治政府則表示，他們已協助轉移了總共7千名平民。

在過去的九個月裏，阿塞拜疆對從亞美​​尼亞進入山區的唯一路線「拉欽走廊」（Lachin corridor）實施了有效封鎖。而近來甚至發動空襲，卡拉巴赫官員表示，已有五人死亡，數十人受傷，包括婦女和兒童。當地的記者也目擊一棟建築遭砲彈擊中。

阿塞拜疆國防部堅稱其目標不是平民或民用建築，並且「只有合法的軍事目標才會因使用高精度武器而喪失能力」。同時他們也指責亞美尼亞軍隊進行「系統性砲擊」，巴庫當局還表示，他們將在當地發起「反恐活動」，以解除亞美尼亞部隊的武裝並確保他們從其領土上撤出。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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