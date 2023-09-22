納卡衝突｜阿塞拜疆發起「反恐」行動　要求亞美尼亞自治政府解散投降

阿塞拜疆在納戈爾諾-卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）發起「反恐」行動，並表示在當地的亞美尼亞自治政府投降之前不會停止。

阿塞拜疆和亞美尼亞在1990年代初蘇聯解體後首次爆發戰爭。之後，阿塞拜疆於2020年佔領納卡及其周邊地區，隨後雙方達成停戰協議並由俄羅斯維和部隊監督。當地以亞美尼亞裔人口居多，且有許多分離主義分子在此地活躍，並建立自治政府。

莫斯科注意力因俄烏戰爭而轉移

據《BBC》報道，幾個月來，南高加索地區的局勢一直處於高度緊張狀態，巴庫當局警告這些「非法亞美尼亞軍事組織」交出武器並解散其「非法政權」。亞美尼亞族人19日呼籲停火並開始談判。

亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）指責阿塞拜疆發起旨在「種族清洗」的地面行動。不過有數百名亞美尼亞抗議者不滿國家的反應，他們在首都葉里溫議會外與警察發生衝突，譴責帕希尼揚是叛徒，並呼籲他辭職。

雖然自2020年底以來，負責調停的俄羅斯已派駐3千名人員監督停戰協議，但隨着莫斯科的注意力因為俄烏戰爭而轉移，納卡地區的局勢也越發緊張。