納卡衝突｜阿塞拜疆部隊誤殺俄維和將領　總統向普京道歉並承諾賠償

據外媒報導，俄羅斯駐納卡的維和部隊車輛在20日遇襲，車上包括副指揮官在內的所有人全都當場死亡。

阿塞拜疆與亞美尼亞自治政府於納卡地區（Nagorno-Karabakh）開戰，導致俄羅斯一名維和部隊副指揮官在執行任務時不幸殉職。據外媒報道，俄羅斯駐納卡的維和部隊車輛在20日遇襲，車上包括副指揮官在內的所有人全都當場死亡。

肇事者預計面臨刑事訴訟

報道中提到，殉職的是52歲的伊凡·科夫甘（Ivan Kovgan）一等海校（Captain First Rank），他原本是駐紮在北極的俄羅斯北方艦隊潛艦部隊副司令，後被借調為維和部隊副指揮官。

根據消息人士指出，他們乘坐的車輛遭到阿塞拜疆軍隊掃射，車身被子彈打得千瘡百孔。據悉開槍的人已全被拘留，其中有一名指揮官已被停職，預計將面臨刑事訴訟。

而接獲消息的阿塞拜疆總統阿里耶夫（Ilham Aliyev）就此事親自向普京道歉，並承諾向死者的家人提供經濟補償。