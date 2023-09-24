納卡衝突｜阿塞拜疆部隊誤殺俄維和將領　總統向普京道歉並承諾賠償

阿塞拜疆與亞美尼亞自治政府於納卡地區（Nagorno-Karabakh）開戰，導致俄羅斯一名維和部隊副指揮官在執行任務時不幸殉職。據外媒報道，俄羅斯駐納卡的維和部隊車輛在20日遇襲，車上包括副指揮官在內的所有人全都當場死亡。
肇事者預計面臨刑事訴訟
報道中提到，殉職的是52歲的伊凡·科夫甘（Ivan Kovgan）一等海校（Captain First Rank），他原本是駐紮在北極的俄羅斯北方艦隊潛艦部隊副司令，後被借調為維和部隊副指揮官。
根據消息人士指出，他們乘坐的車輛遭到阿塞拜疆軍隊掃射，車身被子彈打得千瘡百孔。據悉開槍的人已全被拘留，其中有一名指揮官已被停職，預計將面臨刑事訴訟。
而接獲消息的阿塞拜疆總統阿里耶夫（Ilham Aliyev）就此事親自向普京道歉，並承諾向死者的家人提供經濟補償。
亞美尼亞武裝組織同意停火談判
阿塞拜疆國防部發表聲明表示，為了調查事件的所有原因，阿塞拜疆和俄羅斯的調查當局正在現場進行工作。聲明也呼籲各方在調查期間保持耐心，並向俄羅斯軍方和士兵家屬表示慰問。
就在阿塞拜疆發動「反恐軍事行動」的24小時後，納卡區亞美尼亞武裝組織同意停火談判，亞塞拜然提出的停火協議要點包括亞美尼亞分離主義部隊必須解散並且解除武裝，納卡區將整合成為阿塞拜疆的一部分。
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