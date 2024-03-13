納瓦爾尼幕僚長立陶宛遇襲　立陶宛總統批評俄羅斯挑釁（更新）

早前在獄中身亡的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny），其長期盟友，已移居立陶宛的沃科夫（Leonid Volkov），周二（12日）在家外遭人襲擊。納瓦爾尼的發言人就指控事件是政治襲擊。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）在回應襲擊事件是，表示有關襲擊是有計劃的施襲，並與其他挑釁立陶宛的事件有關連。

納瓦爾尼團隊的發言人亞米甚（Kira Yarmysh）就表示，沃科夫周二晚駕車到達立陶宛首都維爾紐斯家外時，被人用鎚及催淚氣體襲擊。立陶宛警方已經表示，將會投入大量的資源去調查事件。而沃科夫周三接受路透社的訪問，表示自己已經出院，在遇襲期間被人用鎚敲打腳部15下。瑙塞達在周三批評，有關襲擊是有預謀的事件，並將他與其他挑釁立陶宛的事件串連，他表示：「我向普京（Vladimir Putin）釋出的訊息是，這裡沒有人會害怕你。」並指希望調查能找出兇手。