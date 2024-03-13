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國際
2024-03-13 18:15:00

納瓦爾尼幕僚長立陶宛遇襲　立陶宛總統批評俄羅斯挑釁（更新）

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納瓦爾尼盟友的沃科夫。(路透社)

納瓦爾尼盟友的沃科夫。(路透社)

早前在獄中身亡的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny），其長期盟友，已移居立陶宛的沃科夫（Leonid Volkov），周二（12日）在家外遭人襲擊。納瓦爾尼的發言人就指控事件是政治襲擊。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）在回應襲擊事件是，表示有關襲擊是有計劃的施襲，並與其他挑釁立陶宛的事件有關連。

納瓦爾尼團隊的發言人亞米甚（Kira Yarmysh）就表示，沃科夫周二晚駕車到達立陶宛首都維爾紐斯家外時，被人用鎚及催淚氣體襲擊。立陶宛警方已經表示，將會投入大量的資源去調查事件。而沃科夫周三接受路透社的訪問，表示自己已經出院，在遇襲期間被人用鎚敲打腳部15下。瑙塞達在周三批評，有關襲擊是有預謀的事件，並將他與其他挑釁立陶宛的事件串連，他表示：「我向普京（Vladimir Putin）釋出的訊息是，這裡沒有人會害怕你。」並指希望調查能找出兇手。

沃科夫遇襲後的相片。(網上圖片) 立陶宛警方事後在沃科夫家外調查。(路透社)

納瓦爾尼團隊的另一位代表日丹諾夫（Ivan Zhdanov）就發放了沃科夫的受傷圖片，顯示其左腳下部流血以及太陽穴位置有瘀傷。日丹諾夫表示：「一切都是靜悄悄在發生。當然這明顯是政治襲擊，這是毋庸置疑。」沃科夫的太太之後表示，他的手或手臂骨折，並因為被鎚襲擊腿部而令他目前無法行走。

43歲的沃科夫早年因為個人安全而離開俄羅斯，並到立陶宛居住，但一直擔任納瓦爾尼的幕僚長，而他同時亦被俄羅斯當局作出多項的政治檢控。

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