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國際
2024-02-22 10:31:00

納瓦爾尼遺體遭扣留母親入稟　英國制裁流放地監獄6官員

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英國制裁流放地監獄6官員。(AP)

英國制裁流放地監獄6官員。(AP)

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼(Alexei Navalny)於北極圈流放地猝死。的母親柳德米拉(Lyudmila Navalnaya)已入稟北極圈城市薩列哈爾德的法院，挑戰當局仍未歸還兒子遺體。另外，英國外交部宣布，根據英國人權法規，制裁管理有關監獄的6名官員。

英國外相卡梅倫(David Cameron)表示，俄羅斯當局很明顯將納瓦爾尼視為威脅，一再試圖要他噤聲，2020年用神經毒劑諾維喬克(Novichok)將他毒害，因和平政治活動而監禁他，並將他送往北極圈流放地。卡梅倫強調曾殘酷對待納瓦爾尼的人不應抱有任何幻想，英方將會追究他們的責任。被制裁6名官員的資產將被凍結，以及面臨旅行禁令，其中包括北極圈監獄IK-3流放地的負責人加里寧 (Vadim Konstantinovich Kalinin)及其5名副手。

納瓦爾尼遺體遭扣留母親入稟。(AP) 俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼(Alexei Navalny)於北極圈流放地猝死。(AP)

納瓦爾尼母親入稟案據報下月初審理

納瓦爾尼的盟友表示，俄國極北地區(Far North) 沙萊喀特(Salekhard)法院預計34日開庭審理柳德米拉提出訴訟，挑戰當局仍未歸還兒子納瓦爾尼的遺體。塔斯社(TASS)報道，屆時將閉門審理這樁案件。柳德米拉較早前呼籲總統普京介入事件，讓她領回兒子的遺體安葬。納瓦爾尼孀尤莉雅(Yulia Navalnaya)亦呼應這項請求，要求當局允許納瓦爾尼「有尊嚴地下葬」。

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