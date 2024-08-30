納米比亞百年乾旱釀糧食危機　斑馬、河馬、大象等野生動物被宰予災民食用

位於非洲南部的納米比亞遭逢百年來最嚴重乾旱，全國一半人口都面臨糧食短缺的危機。為了解決困境，當局「就地取材」，計畫宰殺700多隻野生動物，包括大象、河馬和斑馬等，以提供肉類給災民應急。
據《CNN》等外媒綜合報道，納米比亞因為嚴重乾旱導致飢荒，於五月宣布進入緊急狀態，預估全國有一半人口即約140萬人都面臨糧食不足的危機。
撲殺計劃減少大象與人類間衝突
為了解決燃眉之急，當局8月26日宣布將分兩批共撲殺700多隻野生動物，包括83隻大象、30隻河馬、60隻水牛、50隻高角羚、100隻斑紋牛羚以及300隻斑馬等，並將這些肉供應給受飢餓所困的災民。
而在稍早第一批撲殺行動中，已有超過150隻野生動物被宰殺，提供超過56.6公噸的肉。
納米比亞官方表示，撲殺計劃將透過減少野生動物數量，來減輕「熱門牧場及水源區」的天然資源壓力。還能減少大象與人類之間發生的衝突，因為在乾旱期間，若動物急於尋找食物和水而與人類接觸時，衝突將不斷增加。
去年該區數百隻動物死亡
官方並在聲明中強調，「我們很高興能在這個非常艱困的時期，為國家及時伸出援手」。
據悉，非洲南部是大象棲息的大本營，數量超過20萬頭。而這些動物受到乾旱水源枯竭的影響，去年該區已有數百隻動物死亡。
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