納米比亞百年乾旱釀糧食危機　斑馬、河馬、大象等野生動物被宰予災民食用

納米比亞面臨百年來最嚴重乾旱，政府宣布撲殺700多隻野生動物救飢荒。（示意圖）

位於非洲南部的納米比亞遭逢百年來最嚴重乾旱，全國一半人口都面臨糧食短缺的危機。為了解決困境，當局「就地取材」，計畫宰殺700多隻野生動物，包括大象、河馬和斑馬等，以提供肉類給災民應急。

據《CNN》等外媒綜合報道，納米比亞因為嚴重乾旱導致飢荒，於五月宣布進入緊急狀態，預估全國有一半人口即約140萬人都面臨糧食不足的危機。