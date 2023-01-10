納粹德軍藏寶圖曝光 荷蘭民眾瘋尋1.4億金銀珠寶 (有片)

一場尋寶熱正在荷蘭蔓延，事緣當地國家檔案近日解封了數以百計二戰時期的檔案，當中包括了一張「藏寶圖」。據報「藏寶圖」記載了4大箱珠寶、鑽石、紅寶石、金幣、銀幣、手錶等珍品的收藏位置，估計現值1.4億港元。
根據荷蘭國家檔案館上周二解封、保密了足足75年的檔案，指一名納粹德軍於1947年供稱，3名同僚，在1944年8月荷蘭東部城市阿納姆(Arnhem)一間銀行被炸開後，掠走大批珍寶，把其藏在4個箱子內。地圖上標示箱子埋在「一條沙徑旁右邊第3棵的楊樹下」，據報藏寶地點位於荷蘭中部海爾德蘭省(Gelderland)的村莊奧默倫(Ommeren)。
消息傳出後，奧默倫過去一周成為尋寶熱門地點，有人挖至地下約半個人的深度，亦未有發現。57歲男尋寶客Jan Henzen向路透社稱︰「我看到四處都是帶著金屬探測器的人……像不少人一樣，寶藏消息吸引我前來發掘。70年過去，寶藏仍然存在的可能性非常小，但我仍想一試」。前村長Klaas Tammes稱尋寶客來自全國各地。
有專家認為整個藏寶故事可能是虛構，又或寶藏一早已被挖出，也有可能是納粹德軍在二戰結束之前已取走寶藏。據報荷蘭政府在當年亦挖掘了幾數次，並曾找來一名納粹德軍協助，但一無所獲。檔案館發言人表示︰「我們不知道寶藏是否存在，但經大量考證，認為故事可信」。在該村落胡亂挖掘不無危險，皆因該處接近二戰戰場，可能會易挖出未爆炸彈。