納粹德軍藏寶圖曝光 荷蘭民眾瘋尋1.4億金銀珠寶 (有片)

一場尋寶熱正在荷蘭蔓延，事緣當地國家檔案近日解封了數以百計二戰時期的檔案，當中包括了一張「藏寶圖」。據報「藏寶圖」記載了4大箱珠寶、鑽石、紅寶石、金幣、銀幣、手錶等珍品的收藏位置，估計現值1.4億港元。

根據荷蘭國家檔案館上周二解封、保密了足足75年的檔案，指一名納粹德軍於1947年供稱，3名同僚，在1944年8月荷蘭東部城市阿納姆(Arnhem)一間銀行被炸開後，掠走大批珍寶，把其藏在4個箱子內。地圖上標示箱子埋在「一條沙徑旁右邊第3棵的楊樹下」，據報藏寶地點位於荷蘭中部海爾德蘭省(Gelderland)的村莊奧默倫(Ommeren)。