紐時指拜登調整機密核戰略遏華 外交部︰美才是全球最大核威脅

美國《紐約時報》報道，總統拜登政府認為中國核武庫迅速擴張，拜登3月批准了美國的機密核子戰略，首次提到遏制中國的計劃，引起外界關注。中國外交部發言人毛寧表示，中方對相關報道感到嚴重關切，強調中國奉行不先使用核武政策，堅持自衛防禦核武戰略，指美國才是全球最大的核威脅、戰略風險的製造者。
《紐時》稱，美國五角大樓估計中國的核彈頭庫存，將於未來10年增至1,500枚，在數量和種類上將追近美俄。報道並稱，拜登今年3月批准修訂版「核應用指引」(Nuclear Employment Guidance)，尋求應對可能來自中國、俄羅斯和北韓的聯合核挑戰，據報是美國首次針對中國核武庫擴張，重新調整威懾戰略。報道指，該文件屬高度機密，約每4年更新一次，只分發予小部分國安及國防官員，且並無電子版。
報道稱，預料當局會於拜登離任前，向國會提交有關決定的非機密通知，而最近已有兩名官員獲准可率先以「簡潔、謹慎措辭」透露該政策。白宮發言人回應報道指有關指引存在已久，但內容屬機密，強調最新修訂並非針對個別實體或國家。
堅持自衛防禦核武戰略
外交部發言人毛寧昨在例行記者會上，指事實充分證明，美國近年來不斷翻炒所謂的「中國核威脅論」，不過是為自己推卸核裁軍責任、擴張核武庫、尋求壓倒性戰略優勢尋找藉口。她稱，中國核武庫與美國完全不在一個量級，強調中國奉行不先使用核武政策，堅持自衛防禦核武戰略，始終將自身核武力量維持在國家安全需求的最低水平，無意與任何國家搞軍備競賽。
中方敦促美方切實履行核裁軍特殊、優先責任，進一步大幅、實質削減核武庫，停止「核共享」、「延伸威懾」、擴大「核聯盟」等破壞全球和區域和平穩定的消極舉動。