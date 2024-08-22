紐時指拜登調整機密核戰略遏華 外交部︰美才是全球最大核威脅

美國《紐約時報》報道，總統拜登政府認為中國核武庫迅速擴張，拜登3月批准了美國的機密核子戰略，首次提到遏制中國的計劃，引起外界關注。中國外交部發言人毛寧表示，中方對相關報道感到嚴重關切，強調中國奉行不先使用核武政策，堅持自衛防禦核武戰略，指美國才是全球最大的核威脅、戰略風險的製造者。

《紐時》稱，美國五角大樓估計中國的核彈頭庫存，將於未來10年增至1,500枚，在數量和種類上將追近美俄。報道並稱，拜登今年3月批准修訂版「核應用指引」(Nuclear Employment Guidance)，尋求應對可能來自中國、俄羅斯和北韓的聯合核挑戰，據報是美國首次針對中國核武庫擴張，重新調整威懾戰略。報道指，該文件屬高度機密，約每4年更新一次，只分發予小部分國安及國防官員，且並無電子版。