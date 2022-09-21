紐約劏房月租5000蚊 細如停車位無浴室網民譁然(有片)

對於劏房香港人見怪不怪，但對美國人來說難以相信住在如此細小單位。25歲約紐居民Alaina Randazzo帶YouTuber Caleb Simpson參觀她在紐約市中心的租住單位，令網民感到驚訝。那個單位80x150平方呎，面積如一個停車位，月租650美元(約5,070港元)。Randazzo還與一隻狗狗同住，她解釋因每月要儲錢2,600美元(約2萬港元)，所以任職數碼創意工作的她由大屋搬細屋。

劏房｜「像住大學宿舍」

她帶Simpson到寓所時，一打開門就見到開放式廚房，沒有廁所，也沒有浴室，「小閣樓」是睡床，空間細到只可以爬入去，下面放置梳化，去廁所和沖涼要去樓下的「共享廁浴」。Randazzo說，「就像讀大學，住在學生宿舍」。開放式廚房有爐頭、鋅盤和廚櫃，廚櫃之前都會用來存放食物，但自從單位出現老鼠後，便沒有這樣做了。女生通常有很多衣服，但由於單位太細，Randazzo的衣服和袋都要掛在通往「閣樓」樓梯旁的牆上；因空間太細，每次要拿東西時，也須要左搬右搬騰出空間。