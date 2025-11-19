紐約台裔女扮美食KOL 高級餐廳屢食霸王餐 提議肉償「找數」

34歲台裔女子Pei Chung多次在紐約高級餐廳消費，但屢吃霸王餐拒付錢，不但提出用照片及社交平台文章來抵銷餐費，甚至試圖向服務人員提議以性服務來代替付錢，至今5次被捕。(ig圖片)

美國警方近日拘捕一名34歲自稱台裔的布魯克林女子Pei Chung，她多次在紐約高級餐廳消費，包括米芝蓮餐廳，但屢吃霸王餐拒付錢，不但提出用照片及社交平台文章來抵銷餐費，甚至試圖向服務人員提議以性服務來代替付錢，至今5次被捕。報道指，LinkedIn顯示她自稱1990年在台灣出生，畢業於高雄師範大學。Instagram簡介則寫下「台灣人」、「科學與藝術雙碩士」、「兄長是台灣戰機機師」，粉絲1.9萬人。

至今被捕5次

Pei Chung在LinkedIn自稱1990年在台灣出生，畢業於國立高雄師範大學，IG簡介則寫下「台灣人」。報道稱，她住在紐約布魯克林威廉斯堡（Williamsburg）一棟豪華濱海大樓。