紐約咖啡店5員工集體辭職抗議猶太老闆 反引民眾排長龍幫襯(有片)

以巴衝突令美國社會撕裂，兩方都有支持者。紐約一間咖啡店的老闆是猶太人，5名員工不滿他支持以色列集體辭職抗議，周二幾乎要關門停業。事件在社交網傳開後，反引發猶太人社區、附近居民和上班族一呼百應；有人義助當店員沖咖啡、洗杯洗碗等，其他人則幫襯以示支持老闆，人龍長達一條街，至下午1時，多達70人排隊。該店開業至今10個月，從未像這樣客似雲來。 以巴衝突｜老闆：他們以為知道一切 Caffe Aronne位於紐約曼克頓區，25歲店主Aaron Dahan就兩名店員配戴「解放巴勒斯坦」襟章與他們商談，最終兩人辭職不幹。自10月7日巴勒斯坦武裝組織突襲以色列、以色列空襲加沙反擊後，該店累計5名店員因Dahan支持以色列而辭職，人手不足面臨無法營運。Dahan說，「我們的職員都是年輕人，他們以為知道一切、屬自由派、接受大學教育。他們認為我們支持種族滅絕、殖民主義。他們知道這些辭彙，但不知真正意思」。

他數周前於店裡掛起以色列國旗，並發起籌款支持以色列的紅十字會「以色列紅大衛盾會」(Magen David Adom)，Dahan稱「我的員工對此並不支持。」他視員工為家人，對他們辭職感失望，原想大家坐下來食晚飯談談，「讓大家明白我們在店裡工作不是要想殺死對方」。

以巴衝突｜左鄰右里義助 拖地洗碗甚麼也做 Dahan的50歲母親Peggy Dahan周二早上收到兒子的電話，稱因員工辭職人手不足，他又要負責一個私人到會無法分身開店，店舖要停業一天。Peggy向兒子說，不會讓任何人令他關門不做生意。她立即去學如何使用收銀機，以及學懂用咖啡機整咖啡，朋友和她的助手也幫助開店營業。在附近開業、常光顧咖啡店的整容醫生Ira L. Savetsky知悉事件後，在Instagram擁有近5萬名追隨者的他呼籲大家買咖啡支持。他還親到咖啡店與Peggy拍片，叫大家可前來買食物或買禮券，也可以捐錢給「以色列紅大衛盾會」買救護電單車。Peggy說，以色列紅大衛盾會每年拯救數以萬計的人，不論是以色列猶太人、穆斯林或基督徒，沒有宗教、性別或性傾向之分。